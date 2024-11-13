Ukrayna Dışişleri Bakanı: Rusya-Ukrayna Savaşı Güneydoğu Asya ve Orta Doğu'yu Tehdit Ediyor

Ukrayna: Rusya-Ukrayna Savaşı Güneydoğu Asya ve Orta Doğu'daki Güvenliği Baltalıyor

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Güneydoğu Asya ve Orta Doğu'daki güvenliği ciddi şekilde tehdit ettiğini belirtti. Bakan Sybiha, bu çerçevede, Ukrayna'nın uluslararası desteğe ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Brüksel'de Önemli Görüşme

Dışişleri Bakanlığı'ndan elde edilen bilgilere göre, Sybiha, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Brüksel'de bir araya geldi. Görüşmede, Ukrayna'nın savunma yetenekleri, kış öncesi hava savunmasının güçlendirilmesi ve NATO entegrasyonunu içeren konular gibi birçok önemli mesele üzerinde duruldu.

Rusya'nın Saldırıları ve İhlaller

Sybiha, toplantıda yaptığı konuşmada, Rusya'nın bu sabah Ukrayna'ya yönelik gerçekleştirdiği geniş çaplı hava saldırısında masum sivillerin hedef alındığını bildirdi. Rus ordusunun Ukrayna topraklarında savaş suçu işlediğini ifade eden Sybiha, “Saldırganı durdurmak için silah zoruyla, yaptırımlarla ve diplomasi ile hareket etmeliyiz.” dedi.

Daha Fazla Destek Çağrısı

Bakan Sybiha, Ukrayna'nın kendini savunabilmesi için daha güçlü silah yardımına ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, bu konuda atılacak adımların hızlandırılması gerektiğini belirtti. >Bugün, Ukrayna'da küresel güvenliğin geleceğinin şekillendiğini savunan Sybiha, Rus saldırılarının yalnızca birlikte hareket edilerek durdurulabileceğinin altını çizdi.

Uluslararası Bağlantılar ve Tehditler

Sybiha, Rusya'nın İran ve Kuzey Kore üretimi füzeler ile insansız hava araçları (İHA) kullandığını ve bu ülkelerin askerlerinin de savaşa dahil olduğunu ifade etti. “Bu savaş, Güneydoğu Asya ve Orta Doğu için büyük bir tehdit oluşturuyor. Her şey birbiriyle bağlantılı.” diye konuştu.

ABD ile İşbirliği ve Yardım Vurgusu

ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı yardımın önemini vurgulayan Sybiha, yeni seçilen başkan ve ekibi ile işbirliklerini sürdüreceklerini dile getirdi. Ukrayna’ya destek sağlamak amacıyla daha önce onaylanan fonlar ve askeri yardımların en kısa zamanda gönderilmesinin önemine dikkat çekerek, adil ve kalıcı barış için ABD'nin liderliğinin kritik olduğunu ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.