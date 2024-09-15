Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiga: Rusya Tehditlerle Desteği Azaltmaya Çalışıyor

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiga'nın Açıklamaları

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiga, son açıklamalarında Rusya'nın tehdit ederek Batı'daki desteklerinin azaltılmasını hedeflediğini ifade etti. Sibiga, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Batı'nın ürettiği uzun menzilli silahların Rusya'daki hedeflere yönelik kullanılmasına ilişkin kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini belirtti.

Rusya'nın Tehditlerine Karşı Mücadele

Sibiga, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) Putin, Ukrayna'ya desteğin azaltılması için tehditlere başvuruyor. Müttefikler, buna karşılık, desteği artırmalı." diye konuştu. Bakan, ortakları Ukrayna'nın savunma kapasitesini artırma çabalarına katkıda bulunmaya devam etmeye davet etti.

Hareketsizliğin Sonuçları

Korku ve hareketsizliğin yalnızca ölümlere ve krizlere yol açtığını belirten Sibiga, barışı sağlamak için cesarete ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Putin’in Tehditlerine Cevap

Sibiga, Rusya'nın tehditlerinin ciddiye alınmaması gerektiğini belirterek, "Putin, NATO'nun genişlemesinin sonuçları olacağını söyledi ama Finlandiya ve İsveç ittifaka katıldığında hiçbir şey yapmadı. Ukrayna F-16'ları teslim edildiğinde de aynı şekilde tepkisiz kaldı. Güçle karşı karşıya kaldığında Putin geri adım atıyor ve bunu halkına açıklamanın yollarını buluyor." değerlendirmesinde bulundu.