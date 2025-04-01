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Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, Almanya ile İşbirliğini Güçlendiriyor

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, Almanya'nın Baerbock ile görüştü; AB üyeliği, askeri yardımlar ve Rusya yaptırımları masaya yatırıldı.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 18:49
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 18:49
Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, Almanya ile İşbirliğini Güçlendiriyor

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, Almanya'nın Baerbock ile Görüştü

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Ukrayna'nın başkenti Kiev'de önemli bir toplantıda bir araya geldi. İkili görüşmelerin ardından gerçekleştirilen ortak basın toplantısında, Sybiha ve Baerbock, iki ülke arasındaki işbirliği ve Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılım sürecini ele aldı.

AB'ye Katılım Süreci

Sybiha, görüşmesinde Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakerelerini açmaya hazır olduğunu vurgulayarak, "Bunun mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesi için çalışıyoruz." şeklinde ifade etti.

Almanya'ya Teşekkür ve Askeri Yardımlar

Almanya'nın ülkesine 3 milyar avro askeri yardım ayrılmasından dolayı teşekkür eden Sybiha, "Almanya'nın önümüzdeki yıllar için 8 milyar avrodan fazla kaynak ayırması da önemli." dedi. Bu durumun, Alman savunma sanayi şirketleriyle yeni sözleşmeler imzalamalarına olanak tanıyacağını belirtti.

Brüksel Görüşmeleri

Sybiha, 3-4 Nisan tarihlerinde Brüksel'de yapılacak olan NATO Dışişleri Bakanları Zirvesi'ne katılacağını ve bu zirvede ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya gelmeyi planladığını söyledi. Ayrıca, Ukrayna'nın sahip olduğu nadir toprak elementleri ile ilgili bir anlaşma müzakeresi başlattıklarını da hatırlattı.

Yaptırımlar ve Rusya İlişkileri

Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılması gerektiğini ifade eden Sybiha, eski ilişkilere dönülmesinin mümkün olmadığını belirtti. "Rusya konusunda hala yanlış anlama içerisinde olanlara bunu vurgulamak isterim; eski günlere dönüş söz konusu olamaz." diyerek güçlü bir mesaj gönderdi.

Almanya'dan Önemli Açıklamalar

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, gelecekte Ukrayna ile yapılacak ham madde anlaşmalarının Avrupa hukuku ile uyumlu olması gerektiğini söyledi. Baerbock ayrıca, Rusya'nın devreye girmesiyle ilgili olarak, Vladimir Putin'in önkoşulsuz ateşkesi kabul etmediğini belirterek, "Putin'in stratejisi barış değil, daha fazla yıkım." dedi.

Baerbock, Rusya'ya yaklaşımlarının net olduğunu ifade ederek, güven inşa etme çabalarının ilk adımlarından birinin kaçırılan Ukraynalı çocukların iadesi olduğunu vurguladı.

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