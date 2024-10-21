Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha'dan Barış Vurgusu

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, Ankara'da Açıklamalarda Bulundu
Andrii Sybiha, Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ortak düzenlenen basın toplantısında, Ukrayna'nın Barış Formülü'nün kalıcı ve kapsayıcı bir barış için tek çözüm olduğunu belirtti. Kaydettiğine göre, Ukrayna için zor bir dönemde Ankara'ya geldiğini ifade eden Sybiha, Türkiye'nin ziyareti gerçekleştirdiği ülkeler arasında özel bir yere sahip olduğunu vurguladı.
Türkiye ile İlişkiler
Sybiha, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Türkiye ile olan ikili ilişkileri güçlendirmek adına kendisini görevlendirdiğini dile getirdi.
Savaşın 971 gündür sürdüğüne dikkat çeken Sybiha, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri cepheyi tutmaya devam ediyor," dedi. Özellikle Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan desteğine teşekkür etti.
Barış Formülü ve Gıda Güvenliği
Ukrayna Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin, Ukrayna Barış Planı'nı desteklemesinin ve gıda güvenliği alanında liderlik göstermesinin önemi üzerinde durdu. Sybiha, tüm barış yanlısı ülkelerin Birleşmiş Milletler normlarına uygun destek vermeleri gerektiğini vurgulayarak, Türkiye’nin bu konudaki katkılarını takdir etti.
Gıda Zirvesi ve Savunma İşbirlikleri
Kiev, Kasım başında gıda zirvesi düzenlemeyi planlıyor. Ayrıca, Türk firmalarının Ukrayna'da üstlenmeye başladığı projeleri de ön plana çıkaran Sybiha, Baykar gibi Türk şirketlerinin Ukrayna’ya katkı sağladığını sözlerine ekledi.
Ukrayna ve Türkiye Halkları için İşbirliği
Ukrayna tarafından, savaş esirlerinin değişimi gibi konularda Kırım Tatarlarının da dahil edilmesi gerektiğini belirten Sybiha, diplomat değişimi ile ilgili önemli anlaşmalara imza atıldığını da duyurdu. "Bu işbirliğinden iki halkın da yarar sağlayacağına inanıyoruz," Ukrayna'daki vatandaşlarına hitap eden Sybiha, onların hayatlarını kolaylaştırmak için her türlü çabayı göstereceklerini ifade etti. Son olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Fidan'ı Ukrayna'ya davet etti.
Ukrayna'daki vatandaşlarına hitap eden Sybiha, onların hayatlarını kolaylaştırmak için her türlü çabayı göstereceklerini ifade etti. Son olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Fidan'ı Ukrayna'ya davet etti.