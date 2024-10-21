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Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha'dan Barış Vurgusu

Ukrayna'nın Barış Formülü, adil bir barış için tek seçenek olarak öne çıktı. Bakan Fidan ile önemli görüşmelere imza atıldı.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 14:20
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 14:20
Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha'dan Barış Vurgusu

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, Ankara'da Açıklamalarda Bulundu

Andrii Sybiha, Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ortak düzenlenen basın toplantısında, Ukrayna'nın Barış Formülü'nün kalıcı ve kapsayıcı bir barış için tek çözüm olduğunu belirtti. Kaydettiğine göre, Ukrayna için zor bir dönemde Ankara'ya geldiğini ifade eden Sybiha, Türkiye'nin ziyareti gerçekleştirdiği ülkeler arasında özel bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Türkiye ile İlişkiler

Sybiha, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Türkiye ile olan ikili ilişkileri güçlendirmek adına kendisini görevlendirdiğini dile getirdi.

Savaşın 971 gündür sürdüğüne dikkat çeken Sybiha, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri cepheyi tutmaya devam ediyor," dedi. Özellikle Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan desteğine teşekkür etti.

Barış Formülü ve Gıda Güvenliği

Ukrayna Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin, Ukrayna Barış Planı'nı desteklemesinin ve gıda güvenliği alanında liderlik göstermesinin önemi üzerinde durdu. Sybiha, tüm barış yanlısı ülkelerin Birleşmiş Milletler normlarına uygun destek vermeleri gerektiğini vurgulayarak, Türkiye’nin bu konudaki katkılarını takdir etti.

Gıda Zirvesi ve Savunma İşbirlikleri

Kiev, Kasım başında gıda zirvesi düzenlemeyi planlıyor. Ayrıca, Türk firmalarının Ukrayna'da üstlenmeye başladığı projeleri de ön plana çıkaran Sybiha, Baykar gibi Türk şirketlerinin Ukrayna’ya katkı sağladığını sözlerine ekledi.

Ukrayna ve Türkiye Halkları için İşbirliği

Ukrayna tarafından, savaş esirlerinin değişimi gibi konularda Kırım Tatarlarının da dahil edilmesi gerektiğini belirten Sybiha, diplomat değişimi ile ilgili önemli anlaşmalara imza atıldığını da duyurdu. "Bu işbirliğinden iki halkın da yarar sağlayacağına inanıyoruz,"

Ukrayna'daki vatandaşlarına hitap eden Sybiha, onların hayatlarını kolaylaştırmak için her türlü çabayı göstereceklerini ifade etti. Son olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Fidan'ı Ukrayna'ya davet etti.

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