Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha: 'Pes Etmeye Zorlayamazlar'

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, ülkesinin savaşa direnç gösterdiğini vurgulayarak, 'Pes etmeye zorlayamazlar' dedi.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 20:45
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 20:45
Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha: 'Pes Etmeye Zorlayamazlar'

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha'dan Kararlılık Mesajı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, ülkesinin son üç yıl boyunca savaşa karşı gösterdiği direnişi kutladı. Bakan, "Hiç kimse Ukrayna'yı pes etmeye zorlayamaz" diyerek Ukrayna'nın kararlılığını dile getirdi.

Saldırıya Direnç ve Varlık Mücadelesi

Sybiha, X hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın Avrupa'nın modern tarihindeki en korkunç askeri saldırıya karşı direnç gösterdiğini anımsattı. Bakan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile beraber Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in baskısına boyun eğmeyi reddettiklerini ifade etti.

"Var olma hakkımızı savunacağız" diyen Sybiha, bu mücadelede hiçbir dönemin kendilerini pes ettiremeyeceğinin altını çizdi.

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