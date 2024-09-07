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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırım'daki Seçimlere Tepki

Kırım'daki sözde seçimlerin sonuçları geçersizdir, Ukrayna yetkilileri durumu kınadı.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 16:03
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 16:03
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırım'daki Seçimlere Tepki

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan Sert Açıklama

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, 2014 yılında ilhak edilen Kırım'da düzenlenen sözde seçimlere karşı tepkisini dile getirdi.

Seçimlerin Geçerliliği Yok

Bakanlık, Rusya'nın düzenlemeye çalıştığı genel ve yerel seçimler çerçevesinde, işgal altındaki Kırım'da da sandıkların kurulacağını bildirdi. Bu bağlamda, “Bu seçimler geçerli değildir” açıklaması yapıldı.

Kırım'ın İşgali ve Uluslararası Duyarlılık

Açıklamada, Rusya'nın Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol'daki topraklarda seçim yapma girişiminin “uluslararası hukuk açısından yasa dışı” olduğuna dikkat çekildi. Ukrayna, 2014 yılından bu yana bu bölgelerde Rus işgal güçlerinin etkinliğini sürdürdüğünü vurguladı.

Yargı Süreci

Ukrayna, Rusya'nın işgal edilen topraklardaki faaliyetlerinin uluslararası ortaklara duyurulduğunu belirterek, bu süreçte yer alan kişilerin “Ukrayna yasalarına göre yargılanacağını” ifade etti.

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