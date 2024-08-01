Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Ukrayna F-16 Uçaklarının Durumu Hakkında Sessizliğini Koruyor

Ukrayna, F-16 uçaklarının teslimatına dair yorum yapmama karar aldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 09:44
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 09:44
Ukrayna F-16 Uçaklarının Durumu Hakkında Sessizliğini Koruyor

Ukrayna, F-16'lar Hakkında Açıklama Yapmama Kararı Aldı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, ülkelerinin temel hayatta kalma stratejisi gereği F-16 uçaklarının teslim alınıp alınmadığı hakkında müsaade etmediğini belirtti.

Basında Çıkan İddialara Yanıt

Yerel medya ile yaptığı söyleşide Podolyak, "Bu konuda hiçbir şekilde yorum yapmayacağız çünkü bu, bizim için hayatta kalma faktörüdür." dedi.

Batılı Ortakların Sessizliği

Ayrıca, Ukrayna'nın Batılı müttefiklerinden de bu konuyla ilgili bir resmi açıklama yapılmadığını savundu.

Litvanya Dışişleri Bakanı'nın Paylaşımı

Öte yandan, Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, sosyal medya platformu X'te "F-16'lar Ukrayna'da. Bir başka imkansız şey tamamen mümkün oldu." şeklinde bir paylaşımda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere oh çektiren yeni ödeme! Meclis onay mührünü bastı: Ödemeler 5.000 TL oldu

Büyük zam bu sabah resmen geldi En son 11 yıl önce artmıştı!

İŞKUR son dakika açıkladı! 18-35 yaş KPSS’siz 400 TYP işçi alımı için şartlar gevşetildi

Bulaşık makinesini yeni alınmış gibi yapıyor! Bardaklar bir daha asla matlaşmayacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

2. dönem başvuruları bugün başladı! Toplam 650.000 TL karşılıksız destek verilecek

İŞKUR son dakika açıkladı! 18-35 yaş KPSS’siz 400 TYP işçi alımı için şartlar gevşetildi

Büyük zam bu sabah resmen geldi En son 11 yıl önce artmıştı!

Yüksek maaş ile kariyerinin zirvesine çıkmak isteyene müjde! Akademik kadro alımı başladı!

Meclis yeşil ışık yaktı! Borçlular derin bir oh çekecek: 170 bin TL'ye kadar borçlar siliniyor

Çalışanlara 450 bin TL tazminat yolu göründü! Patronu böyle yapanlar hemen başvuruyor

Sigara tiryakileri kahrolacak! Sigaraya 5 TL'lik büyük zam geliyor: Ağustos'ta cepler yanacak

Emeklilere Ziraat Bankası kıyağı! Sabah 07.00'da herkese duyuruldu: 100.000 TL ödeme yapılacak

Arabası olanın kapısına icra memuru dayanacak! 24 saat süreniz kaldı: Yapmayanlara dev ceza var

Bulaşık makinesini yeni alınmış gibi yapıyor! Bardaklar bir daha asla matlaşmayacak!

Emeklilere oh çektiren yeni ödeme! Meclis onay mührünü bastı: Ödemeler 5.000 TL oldu

Tüm Türkiye'deki emeklilere ödenecek! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı farkı yok: Müjdeli haber geldi