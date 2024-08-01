Ukrayna F-16 Uçaklarının Durumu Hakkında Sessizliğini Koruyor

Ukrayna, F-16'lar Hakkında Açıklama Yapmama Kararı Aldı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, ülkelerinin temel hayatta kalma stratejisi gereği F-16 uçaklarının teslim alınıp alınmadığı hakkında müsaade etmediğini belirtti.

Basında Çıkan İddialara Yanıt

Yerel medya ile yaptığı söyleşide Podolyak, "Bu konuda hiçbir şekilde yorum yapmayacağız çünkü bu, bizim için hayatta kalma faktörüdür." dedi.

Batılı Ortakların Sessizliği

Ayrıca, Ukrayna'nın Batılı müttefiklerinden de bu konuyla ilgili bir resmi açıklama yapılmadığını savundu.

Litvanya Dışişleri Bakanı'nın Paylaşımı

Öte yandan, Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, sosyal medya platformu X'te "F-16'lar Ukrayna'da. Bir başka imkansız şey tamamen mümkün oldu." şeklinde bir paylaşımda bulundu.