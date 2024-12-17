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Ukrayna Güvenlik Servisi Operasyonu: Rus Tümgeneral Kirillov Öldürüldü

Ukrayna basını, Tümgeneral İgor Kirillov'un Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından öldürüldüğünü öne sürdü.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 15:46
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 15:46
Ukrayna Güvenlik Servisi Operasyonu: Rus Tümgeneral Kirillov Öldürüldü

Ukrayna Basınından Şok İddia: Kirillov'un Ölümü

Ukrayna basınının haberlerine göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi Tümgeneral İgor Kirillov, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin gerçekleştirdiği bir operasyon sonucu hayatını kaybetti. RBK-Ukraina tarafından ortaya konan bilgilere göre, Kirillov, Moskova'daki bir apartman dairesinde meydana gelen bir patlamada öldürüldü.

Haberde, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin bu operasyonu gerçekleştirdiği ve Kirillov'un savaş suçlarıyla bağlantılı olduğuna vurgu yapıldı. Kaynağın ifadelerine göre, Kirillov'un emriyle Ukrayna halkına karşı yasaklı kimyasal silahların kullanımı talimatı vermesi, onu mübah bir hedef haline getirmiştir. 'Ukraynalıları öldüren herkes böyle bir son bekliyor. Savaş suçlarının cezalandırılması kaçınılmazdır.' sözleri dikkat çekti.

Kırsal Savaş Suçları: Kimyasal Silah Kullanım İddiası

Ukrayna, Kirillov'un ölümünden bir gün önce, hakkında resmi bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Ukrayna Güvenlik Servisi, 'Kirillov'un işlediği savaş suçlarının belgelendiğini' açıkladı. Kirillov, doğu ve güney cephe hattında Ukrayna Savunma Kuvvetlerine karşı yasaklı kimyasal silahların kullanılmasında sorumlu tutuluyor. Yapılan açıklamaya göre, savaşın başlangıcından itibaren Rus ordusunun 4 bin 800 kez kimyasal silah kullandığı belirtildi.

Rusya'dan İntikam Tehditi

Rus TASS Haber Ajansının aktardığına göre, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Kirillov'un ailesine taziye mesajında, 'Kiev'in askeri ve siyasi yetkililerinin intikam beklediğini' duyurdu. Medvedev, Kiev'in, Batılı ortakları nezdinde başarısızlıklarını gizlemek için savaşın uzatılması çabasında olduğunu iddia etti.

Patlama ve Sonuçları

Öte yandan, Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova'daki Ryazan Caddesi'ndeki apartman girişinde meydana gelen patlama ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, Kirillov ile birlikte yardımcısının hayatını kaybettiği ve saldırının el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildiği yer aldı.

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