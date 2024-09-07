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Ukrayna, İran'ı Rusya'ya Balistik Füze Göndermemeye Çağırdı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, İran'ı Rusya'ya balistik füzeler göndermemesi konusunda uyardı ve bunun küresel güvenlik tehditlerine yol açabileceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 14:59
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 14:59
Ukrayna, İran'ı Rusya'ya Balistik Füze Göndermemeye Çağırdı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan Önemli Açıklama

Ukrayna, İran hükümetine, Rusya Federasyonu'na balistik füzeler göndermemesi çağrısında bulundu. Bu uyarı, bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan bir açıklama ile duyuruldu.

Endişe Verici Gelişmeler

Açıklamada, İran'ın Rusya'ya balistik füzeler teslim etme olasılığına dair çıkan haberlere dikkat çekildi ve Ukrayna hükümetinin bu konu hakkında derin bir endişeye sahip olduğu ifade edildi. "Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, İran'ın bu tür bir silah anlaşmasını gerçekleştirmemesini önerir" denildi.

Küresel Güvenlik Tehditleri

İran üretimi insansız hava araçlarının (İHA) Rusya tarafından Ukrayna'ya karşı kullanılmaya devam ettiğine de değinilen açıklamada, "Rusya ile İran arasındaki askeri işbirliğinin artması, sadece Ukrayna için değil, tüm dünya için güvenlik tehditleri doğuruyor" ifadelerine yer verildi.

Dünya Toplumuna Çağrı

Ukrayna, dünya toplumunu Tahran ve Moskova'ya yönelik baskıların artırılması için harekete geçmeye davet etti. Açıklamada, "İran, Rusya'ya silah göndermediği doğrulanana kadar, bu durumu sorgulamak zorundadır" ifadelerine yer verildi.

Sonuç Olarak

Bakanlık, eğer İran balistik füzeleri Rusya'ya devrettiğini kanıtlayan bir durum yaşanırsa, bunun Ukrayna-İran ilişkileri için yıkıcı sonuçlar doğuracağını da vurguladı.

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