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Ukrayna, Karadeniz'de Kargo Gemisine Rus Füze Saldırısını Kınadı

Ukrayna, Karadeniz'de bir buğday kargo gemisine düzenlenen füze saldırısının ardından uluslararası toplumu uyardı.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 16:26
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 16:26
Ukrayna, Karadeniz'de Kargo Gemisine Rus Füze Saldırısını Kınadı

Ukrayna'nın Tepkisi: Rusya'dan Gelen Füze Saldırısı

Ukrayna'nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Karadeniz'de Mısır'a giden bir buğday yüklü kargo gemisine füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. Zelenskiy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, karada sularından çıkan sivil bir geminin hedef alındığını belirtti.

Can Kaybı Olmadığına Dair Bilgiler

İlk elde edilen bilgilere göre bu saldırıda can kaybı yaşanmadığını kaydeden Zelenskiy, "Mısır’a gitmekte olan buğday kargomuza bir Rus füzesi isabet etti. Bugün yaşanan bu olayın, sivil hedeflere yönelik bir saldırı olduğunu belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

Gıda Güvenliği ve Küresel Duyarlılık

Zelenskiy, Ukrayna'nın gıda güvenliğine büyük katkıda bulunduğunu vurgulayarak, "Dünyanın birçok ülkesi gıda ihracatı koridorlarının sağlıklı işlemesine bağlı" diye ekledi. Devlet Başkanı, Ukrayna'nın limanlarını ve Karadeniz'i korumak konusunda kararlı olduklarını ifade etti.

Uluslararası Tepki Beklentisi

Zelenskiy, "Hayatları korumak, bizim için gerçek bir önceliktir ve bu her ülke için de bir öncelik olmalıdır. Dünyanın tepkisini bekliyoruz. Buğday ve gıda güvenliği asla savaş hedefi olmamalıdır" dedi.

Uluslararası Kızılhaç'a Yönelik Saldırı

Bunun yanı sıra, Zelenskiy, bugün Rusya'nın Donetsk bölgesinde Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne ait araçlara da saldırı düzenlendiğini ve bu saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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