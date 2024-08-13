Ukrayna, Kursk Bölgesinde 74 Yerleşim Birimini Kontrol Ediyor

Ukrayna, Kursk Bölgesinde Kontrolü Sürdürüyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Kursk bölgesindeki 74 yerleşim biriminin Ukraynalı askerler tarafından kontrol edildiğini duyurdu. Zelenskiy, bu durumu paylaşırken Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy ile cephe hattındaki gelişmeleri değerlendirdi.

İnsani Yardım Problemleri Çözülüyor

Ukrayna ordusu, Kursk bölgesindeki ilerlemesine devam ettiğini vurgulayan Zelenskiy, "Bölgedeki yerleşim birimlerinde denetim sürüyor ve insani yardım sorunlarına yönelik çözümler geliştiriliyor." şeklinde konuştu.

Rusya, Direniş Gösteriyor

Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'nın Kursk yönündeki saldırılarına karşı Rus birliklerinin direniş gösterdiğini bildirdi. Son 24 saat içerisinde Ukrayna ordusunun 420 askeri ve 55 zırhlı aracını kaybettiğini dile getirdi.

Yardım Süreçleri Devam Ediyor

Kursk Bölgesi Vali Vekili Aleksey Smirnov, kriz durumunun devam ettiğini belirtti ve sabırlı olunması gerektiğini ifade etti. Diğer Rus bölgelerinden Kursk'a insani yardım malzemeleri gönderilmeye devam ediyor.

Medvedev: 'Terör Eylemi'

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna’nın Kursk bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonları "terör eylemi" olarak nitelendirerek, "Yaptıklarının cezasını alacaklar." dedi.

Çatışmaların Neden Olduğu Kayıplar

Ukrayna ordusu, 6 Ağustos’ta başlattığı saldırılar sonucunda iki ordu arasında yoğun çatışmalar yaşandı. Bu süreçte 12 kişi yaşamını yitirdi, 10'u çocuk olmak üzere 121 kişi yaralandı.

Putin'den Talimat

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna askerlerinin Rus topraklarından çıkarılmasını ve sınır güvenliğinin sağlamasını talep etti. Smirnov, 28 yerleşim biriminin Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunduğunu belirtmişti.