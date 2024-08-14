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Ukrayna, Kursk Bölgesinde İlerleme Kaydediyor

Ukrayna, Kursk bölgesinde 1-2 kilometre ilerleme sağladığını ve 100'den fazla Rus askerinin esir alındığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 14:01
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 14:01
Ukrayna, Kursk Bölgesinde İlerleme Kaydediyor

Ukrayna'dan Kursk'ta İlerleme Açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, günün başından itibaren Rusya'nın Kursk bölgesinde farklı noktalarda 1-2 kilometre ilerleme kaydettiklerini duyurdu.

Durum Raporu ve Askeri Güncellemeler

Zelenskiy, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy ile video konferans gerçekleştirerek, Toretsk ve Pokrovsk gibi cephe hattındaki kritik bölgeler hakkında bilgi aldığını ifade etti.

"Günün başından beri farklı yerlerde 1-2 kilometre ilerleme kaydettik. Aynı süre zarfında 100'den fazla Rus askeri esir alındı," diyen Zelenskiy, Ukrayna'nın doğusundaki durumu sürekli izlediklerini ve uluslararası ortakları tarafından sağlanan yardım paketleriyle bölgenin güçlendirilmesini talimatlandırdığını belirtti.

Hava Kuvvetleri Başarıları

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne bağlı uçaksavar füze birimlerinin, bu gece gerçekleştirdikleri muharebe görevi sırasında Kursk bölgesinde bir Rus Su-34 bombardıman uçağını etkisiz hale getirdiği bildirildi.

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