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Ukrayna, Kursk Bölgesinde Stratejik Kazanımlar Elde Etti

Ukrayna ordusu, Kursk bölgesinde 1294 kilometrekarelik alan ve 100 yerleşim birimini kontrol altına aldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 15:16
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 15:16
Ukrayna, Kursk Bölgesinde Stratejik Kazanımlar Elde Etti

Ukrayna'dan Kursk Bölgesindeki Askeri Gelişmeler

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, Rusya'nın Kursk bölgesinde son yaptığı operasyonların ardından önemli kazançlar elde ettiklerini duyurdu. Sırskiy, 1294 kilometrekarelik bir alanı ve 100 yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını açıkladı.

Başkenti Kiev'de Forumda Açıklamalar Yaptı

Ukrayna'nın başkenti Kiev’de düzenlenen "Ukrayna 2024. Bağımsızlık" isimli forumda konuşan Sırskiy, şu ifadeleri kullandı: "Kursk yönünde ilerlemeye devam ediyoruz. Başarılı eylemlerimiz sayesinde esir takas fonumuzu da yeniledik. Bugün itibarıyla 594 Rus askeri esir alındı."

Rus Askeri Taktikleri Değişiyor

Sırskiy, Kursk operasyonunun Rusya'nın askeri stratejisinde önemli bir değişikliğe yol açtığını belirtti. "Şu anda yaklaşık 30 bin Rus askerinin Kursk yönüne sevk edildiğini" ifade etti. Bu rakamın giderek arttığını ve düşmanın diğer yönlerden birliklerini geri çekmeye çalıştığını vurguladı.

Donetsk Bölgesindeki Çatışmalar Devam Ediyor

Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki savaş durumu da ele alındı. "Pokrovsk yönündeki durum oldukça zor," diyen Sırskiy, son haftalarda günlük 50'den fazla askeri çatışma yaşandığını açıkladı. Düşmanın insan gücü ve askeri teçhizat avantajını aktif olarak kullandığını belirtti.

Ukraynalı Askerlerin Belgorod'a Sızmaya Çalıştığı İddiası

Öte yandan, Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukraynalı askerlerin sınırdan Belgorod bölgesine sızma çabası içinde olduğunu açıkladı. Gladkov, "Sınırdaki durum zor ama kontrol altında. Askerlerimiz gerekli çalışmaları yapıyor," dedi.

Rus medyasında, yaklaşık 500 Ukraynalı askerin, Belgorod’un Nehoteyevka ve Şebekino kentlerine girmeye çalıştığı bilgisi yer aldı.

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