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Ukrayna, Kursk Operasyonuna Dair İlk Görüntüleri Paylaştı

Ukrayna, Kursk bölgesindeki askeri operasyonla ilgili görüntüleri kamuoyuna sundu. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 12:20
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 12:20
Ukrayna, Kursk Operasyonuna Dair İlk Görüntüleri Paylaştı

Ukrayna, Kursk Bölgesindeki Operasyona Ait Görüntüleri Yayınladı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın Kursk bölgesine yönelik gerçekleştirdiği operasyonla ilgili olarak ilk kez görüntü paylaştı. Bu görüntüler, Rus hedeflerine yönelik füzelerin kullanımı ve Ukrayna ordusunun tanklarla gerçekleştirdiği saldırıları içeriyor.

Görüntülerde Dikkat Çeken Anlar

Paylaşılan video kaydında, Rus askerlerinin esir alındığı anlar ile Ukrayna ordusunun tank ve zırhlı araçlarla farklı yerleşim birimlerine girişi yer alıyor. Ayrıca, bu yerleşim birimlerinin yönetim binası önünde bayrak açarak poz veren askerler de görüntüler arasında bulunuyor.

Suca Şehri'nin Ele Geçirilişi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy'den Kursk bölgesindeki gelişmelere dair rapor aldığını ve birçok yerleşim biriminin Ukrayna'nın kontrolüne geçtiğini duyurdu. Zelenskiy, “Sırskiy, Suca şehrinin kontrolünün tamamen sağlandığını bildirdi. Orada bir askeri komuta merkezi kurulacak,” ifadelerini kullandı.

Durumun Ciddiyeti ve Tahliyeler

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta başlattığı operasyon sonrası Kursk bölgesinde iki ordu arasında yoğun çatışmalar yaşanmıştı. Rusya, durumu "federal acil" düzeyinde yükseltti ve terörle mücadele durumunu ilan etti. Bu kapsamda 120 binden fazla kişinin tahliye edildiği, yaklaşık 200 bin kişinin ise tahliye edilmesinin planlandığı bildirildi.

Kursk Bölgesindeki Kontrol Alanı

Zelenskiy, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesinde 1150 kilometrekarelik bir alan ve 80'in üzerinde yerleşim biriminde kontrol sağladığını belirtti. Suca, yaklaşık 5 bin kişilik nüfusu ile Rusya topraklarının yaklaşık 10 kilometre yakınında yer alıyor ve burada, Batı Sibirya'dan gelen doğalgazın Avrupa'ya ulaştığı önemli bir ölçüm istasyonu bulunuyor.

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