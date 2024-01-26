Ukrayna'lı askerlerin düştüğü uçaktan dikkat çeken ayrıntı: 74 kişinin öldüğü belirtilen uçakta 5 ceset

Rusya, Çarşamba günü düşen askeri uçağın 65 Ukraynalı esir taşıdığını öne sürüyor. Ancak uçağın neden düştüğü konusunda kesin bir bilgi yok.

Rusya Savunma Bakanlığı, uçakta 6'sı mürettebat 74 kişinin hayatta kalmadığını açıkladı ve Ukrayna'nın uçağa iki füze attığını iddia etti. Rus parlamentosunun savunma komitesinin üst düzey bir üyesi olan Andrei Kartapolov, Ukrayna istihbaratının uçağın güzergahını bildiğini söyledi.

Ukrayna askeri istihbaratı, bu iddiayı yalanlıyor. Kurum, Rusya'nın kendilerine hava sahasını güvenli kılma talebinde bulunmadığını, daha önceki esir takaslarında olduğu gibi, ileri sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün konuyla ilgili uluslararası soruşturma istedi. Uluslararası Kızılhaç Örgütü'nün kaza yerine girip araştırma yapmasına izin verilmesini talep eden Zelenski, Moskova'yı "Ukraynalı esirlerin hayatları ile oynamakla" suçluyor. Kiev, uçakta kimlerin bulunduğuna dair güvenilir bir bilgi olmadığını iddia ediyor. Buna rağmen Ukraynalı yetkililer, Çarşamba günü bir esir takası yapılacağını doğruluyor.

ZELENSKİ'DEN ULUSLARARASI ÇAĞRI

Ukrayna, düşen uçağın S-300 füze savunma sistemi taşıdığını ileri sürmüştü. Bu iddiayı bugün ABD'li CNN International kanalında bir analizde Ukrayna Savunma İstihbaratı (DI) sözcüsü Andriy Yusov da tekrarladı.

Yusov CNN'ye verdiği demeçte Rusya'nın kazada 74 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladığını ancak morga sadece 5 cesedin geldiğini söyledi. Bu sayı uçaktaki mürettebat sayısına denk geliyor.

Yusov ayrıca, Rus IL-76 uçaklarının genellikle S-300 füzelerini taşıdığını belirtti ve Rusya'nın, Harkiv'e yapılan saldırıların ardından Belgorod bölgesindeki füzelerini tazelediğini öne sürdü.





74 KİŞİ ÖLDÜ 5 CESET ORTAYA ÇIKTI

CNN, Rusya'nın uçakta Ukraynalı esirler bulunduğuna dair yeterli delil gösteremediğini belirtti ve kaza alanından gelen görüntülerde sadece birkaç ceset görüldüğünü aktardı. Sosyal medyada yayınlanan videoda, Belgorod'un 70 kilometre kuzeydoğusunda Yablonovo'ya çakılan uçağın infilak ettiği an görülüyor. BBC'ye konuşan uzmanlar da, videonun, uçağın havada vurulduğu iddiasını desteklediğini söyledi. Uçak, Moskova yakınlarındaki Çkalovski Hava Üssü'nden havalanmış ve Belgorod'a gitmekteydi. Bölge, Rusya-Ukrayna sınırı yakınındaydı.