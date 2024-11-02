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Ukrayna Lideri Zelenskiy'den Rusya'ya Yeterli Baskı Mesajı

Zelenskiy, Rusya'ya uygulanan baskının etkisiz olduğunu vurguladı ve uluslararası destek gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 15:39
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 15:39
Ukrayna Lideri Zelenskiy'den Rusya'ya Yeterli Baskı Mesajı

Ukrayna’dan Endişe Verici Açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesine yönelik saldırıları önlemek adına Moskova'ya uygulanan baskının yetersiz kaldığını vurguladı.

Rus Saldırıları Devam Ediyor

Zelenskiy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya yönelik saldırıların başkent Kiev ile Harkiv, Poltava ve Sumi bölgelerinde sürdüğünü ifade etti.

Baskının Yetersizliği

Rusya’nın Ukrayna’ya olan sürekli terör saldırıları sebebiyle uygulanan uluslararası baskının yeterli olmadığını savunan Zelenskiy, "Bu durum, Rusya ve suç ortakları üzerindeki baskının daha da artırılması gerektiğini gösteriyor," şeklinde konuştu.

İHA Tehditi

Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik hava saldırılarında İran yapımı "Şahed" tipi insansız hava araçlarının (İHA) yoğun kullanıldığını belirtti. "Rusya’nın bu tür silahları üretme kapasitesi üzerinde daha fazla baskı oluşturulması gerekiyor. Şahedlerin depolandığı, üretildiği ve lojistik ağının olduğu tüm altyapının yok edilmesi gerekmektedir," ifadelerini kullandı.

Kiev’de Saldırılar Devam Ediyor

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sabah saatlerinden öğlene kadar kentte İHA saldırılarının sürdüğünü belirtti. Kliçko, hava savunma sistemlerinin uzun süre çalıştığını ve saldırılarda iki kişinin yaralandığını duyurdu.

Yangınlar ve Zarar

Kliçko, bazı İHA parçalarının Kiev’in çeşitli semtlerine düşmesi sonucu yangınların meydana geldiğini aktardı. Ukrayna Ordusu Hava Savunma Kuvvetleri Komutanlığı, Rus ordusunun fırlattığı 71 İHA’dan 39’unun etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Ülke genelinde hava saldırılarına karşı alarm durumları devam etmektedir.

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