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Ukrayna, Moskova Bölgesinde İki Valday Radar Sistemini İmha Etti

Ukrayna İstihbarat Müdürlüğü, Moskova'daki iki Valday radar sisteminin imha edildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 16:02
Ukrayna, Moskova Bölgesinde İki Valday Radar Sistemini İmha Etti

Ukrayna, Moskova Bölgesinde İki Valday Radar Sistemini İmha Etti

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü (GUR), Rusya'nın Moskova bölgesinde bulunan 2 adet Valday radar sisteminin imha edildiğini duyurdu.

GUR'un resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, Moskova'ya bağlı Dolgoprudniy şehrindeki askeri birliğin bulunduğu alanda, 7 Şubat tarihinde kuvvetli bir patlama meydana geldiği belirtildi.

Patlama ile birlikte, belirtilen askeri birlikte konuşlandırılmış olan 2 adet Valday radar sistemi tamamen imha edildi. Açıklamada, "İHA'ların 24 saat otomatik tespiti ve etkisiz hale getirilmesi için tasarlanan bu 2 Rus Valday radar kompleksi, patlayıcı bir cihazla imha edildi," ifadesi yer aldı.

Ayrıca, açıklamada patlamanın gerçekleştiği askeri birliğin, Moskova'nın hava sahasının güvenliğinden sorumlu olduğu da vurgulandı.

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