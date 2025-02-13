Ukrayna, Moskova Bölgesinde İki Valday Radar Sistemini İmha Etti

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü (GUR), Rusya'nın Moskova bölgesinde bulunan 2 adet Valday radar sisteminin imha edildiğini duyurdu.

GUR'un resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, Moskova'ya bağlı Dolgoprudniy şehrindeki askeri birliğin bulunduğu alanda, 7 Şubat tarihinde kuvvetli bir patlama meydana geldiği belirtildi.

Patlama ile birlikte, belirtilen askeri birlikte konuşlandırılmış olan 2 adet Valday radar sistemi tamamen imha edildi. Açıklamada, "İHA'ların 24 saat otomatik tespiti ve etkisiz hale getirilmesi için tasarlanan bu 2 Rus Valday radar kompleksi, patlayıcı bir cihazla imha edildi," ifadesi yer aldı.

Ayrıca, açıklamada patlamanın gerçekleştiği askeri birliğin, Moskova'nın hava sahasının güvenliğinden sorumlu olduğu da vurgulandı.