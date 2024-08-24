Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Ukrayna'nın Bağımsızlık Mücadelesi: 33. Yıl Dönümü ve Savaşın Sürekliliği

Ukrayna, bağımsızlığının 33. yılında topraklarını geri almak için mücadele ediyor. Savaşın geleceği belirsizliğini koruyor.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 13:03
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 13:03
Ukrayna'nın Bağımsızlık Mücadelesi: 33. Yıl Dönümü ve Savaşın Sürekliliği

Ukrayna, 33. Bağımsızlık Yıl Dönümünde

Bağımsızlığının 33. yıl dönümünde, Rusya'nın işgal ettiği toprakları kurtarma mücadelesine devam eden Ukrayna, Kursk bölgesine de operasyon düzenlemekte.

Bağımsızlık Süreci ve Savaşın Başlangıcı

Ukrayna, Şubat 2022'de başlayan savaşın gölgesinde bağımsızlık yıl dönümünü kutlarken, özellikle Donetsk ve Harkiv bölgelerinde çatışmalar sürüyor. 24 Ağustos 1991’deki bağımsızlık ilanı, halkın yüzde 90'ının oyu ile desteklenmişti. İlk devlet başkanı Leonid Kravçuk'un ardından, 1994'ten itibaren Leonid Kuçma ülkeyi yönetmişti.

Önemli Dönüm Noktaları

Kasım 2004'teki 'Turuncu Devrim' ve ardından 2014'te Kırım’ın ilhak sürecinin başlaması, Ukrayna'nın bağımsızlık mücadelesinde önemli noktalar olmuştur. Petrov Poroşenko’nun yönetimi döneminde, Rusya ile askeri işbirliğinin kesilmesi kararlaştırılmış ve 2014’te AB ile ortaklık anlaşması imzalanmıştır.

Zelenskiy Dönemi ve Savaşın Gelişimi

2019'da Volodimir Zelenskiy'in devlet başkanı seçilmesinin ardından, Batı ile daha yakın ilişkiler kurulmuştur. Rusya'nın 24 Şubat 2022'de başlattığı savaş, hızla Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine yayıldı. Özellikle Harkiv ve Donetsk'te çatışmalar yoğunlaştı.

Güvenlik Anlaşmaları ve Ekonomik Zorluklar

Ukrayna, bu süreçte güvenlik anlaşmaları imzaladığı 23 ülkeyle iş birliği yaparak savunma desteklerini artırmayı hedefliyor. Savaş, ülkede büyük ekonomik gerilemelere yol açarken, veriler ekonominin yüzde 30’unun savaştan etkilendiğini gösteriyor. Şu ana kadar sanayinin verdiği zarar 700 milyar doları bulmuş durumda.

İleriye Dönük Umutlar

Uzmanlar, barış müzakerelerinin ne zaman başlayacağına dair belirsizlik olsa da, savaşın 2025 yılına kadar devam edeceği öngörülmektedir. Ukrayna, savaşın sona ermesi için gerçekçi çözümler sunma arayışında.

İLGİLİ HABERLER

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!