Ukrayna'nın Bağımsızlık Mücadelesi: 33. Yıl Dönümü ve Savaşın Sürekliliği

Ukrayna, 33. Bağımsızlık Yıl Dönümünde

Bağımsızlığının 33. yıl dönümünde, Rusya'nın işgal ettiği toprakları kurtarma mücadelesine devam eden Ukrayna, Kursk bölgesine de operasyon düzenlemekte.

Bağımsızlık Süreci ve Savaşın Başlangıcı

Ukrayna, Şubat 2022'de başlayan savaşın gölgesinde bağımsızlık yıl dönümünü kutlarken, özellikle Donetsk ve Harkiv bölgelerinde çatışmalar sürüyor. 24 Ağustos 1991’deki bağımsızlık ilanı, halkın yüzde 90'ının oyu ile desteklenmişti. İlk devlet başkanı Leonid Kravçuk'un ardından, 1994'ten itibaren Leonid Kuçma ülkeyi yönetmişti.

Önemli Dönüm Noktaları

Kasım 2004'teki 'Turuncu Devrim' ve ardından 2014'te Kırım’ın ilhak sürecinin başlaması, Ukrayna'nın bağımsızlık mücadelesinde önemli noktalar olmuştur. Petrov Poroşenko’nun yönetimi döneminde, Rusya ile askeri işbirliğinin kesilmesi kararlaştırılmış ve 2014’te AB ile ortaklık anlaşması imzalanmıştır.

Zelenskiy Dönemi ve Savaşın Gelişimi

2019'da Volodimir Zelenskiy'in devlet başkanı seçilmesinin ardından, Batı ile daha yakın ilişkiler kurulmuştur. Rusya'nın 24 Şubat 2022'de başlattığı savaş, hızla Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine yayıldı. Özellikle Harkiv ve Donetsk'te çatışmalar yoğunlaştı.

Güvenlik Anlaşmaları ve Ekonomik Zorluklar

Ukrayna, bu süreçte güvenlik anlaşmaları imzaladığı 23 ülkeyle iş birliği yaparak savunma desteklerini artırmayı hedefliyor. Savaş, ülkede büyük ekonomik gerilemelere yol açarken, veriler ekonominin yüzde 30’unun savaştan etkilendiğini gösteriyor. Şu ana kadar sanayinin verdiği zarar 700 milyar doları bulmuş durumda.

İleriye Dönük Umutlar

Uzmanlar, barış müzakerelerinin ne zaman başlayacağına dair belirsizlik olsa da, savaşın 2025 yılına kadar devam edeceği öngörülmektedir. Ukrayna, savaşın sona ermesi için gerçekçi çözümler sunma arayışında.