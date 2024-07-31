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Ukrayna'nın Başkenti Kiev'e Yoğun İHA Saldırısı

Rusya, Kiev'e 2024 yılının en yoğun İHA saldırısını gerçekleştirdi. Hedef alınan şehirde önemli bir zararın olmadığı belirtildi.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 09:01
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 09:01
Ukrayna'nın Başkenti Kiev'e Yoğun İHA Saldırısı

Ukrayna: Kiev'e Yılın En Büyük İHA Saldırısı Düzenlendi

Ukrayna'nın başkenti Kiev, 2024 yılının en yoğun insansız hava aracı (İHA) saldırısına maruz kaldı. Rus ordusunun gerçekleştirdiği bu saldırı, Kiev Askeri İdaresi tarafından doğrulandı.

Kiev Üzerinde Yoğun Hava Salgını

Kiev Askeri İdaresi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Rus ordusunun sadece Kiev değil, aynı zamanda ülkenin birçok farklı bölgesine İHA saldırıları düzenlediğini bildirdi. Saldırılar sırasında kullanılan İHA sayısının oldukça yüksek olduğu ve asıl hedefin Kiev olduğu vurgulandı.

Bu Yılın En Kapsamlı Saldırısı

Açıklamada, Temmuz ayı itibarıyla Kiev'e yönelik yedinci saldırının gerçekleştirildiği ifade edilerek, "2024 yılında Kiev için en yoğun saldırı gerçekleşti" denildi.

Can Kaybı Olmadı, Hava Savunma Etkili Oldu

İlk verilere göre, Kiev'de herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Bunun yanı sıra, Ukrayna hava savunma güçlerinin 30'dan fazla İHA'yı etkisiz hale getirdiği belirtilmiş durumda.

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