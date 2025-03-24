Ukrayna'nın Belgorod'daki Gaz İstasyonuna İHA Saldırısı

Rusya, Ukrayna'nın Belgorod'daki gaz dağıtım istasyonuna insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini bildirdi.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 17:45
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 17:45
Ukrayna'nın Belgorod'daki Gaz İstasyonuna İHA Saldırısı

Rusya: Ukrayna, Belgorod'daki Doğal Gaz İstasyonuna Saldırdı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Belgorod bölgesinde bulunan doğal gaz dağıtım istasyonuna 22 Mart tarihinde insansız hava araçları (İHA) kullanarak saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada, gerçekleştirilen saldırı sonucunda istasyonda hasar meydana geldiği ifade edilmesine rağmen, istasyonun faaliyetine devam edip etmediği konusunda herhangi bir bilgi verilmedi.

Açıklamada ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne ilettiği gibi, Kiev yönetiminin Rusya'daki enerji altyapısına yönelik saldırıları kasıtlı olarak planlamaya ve uygulamaya devam ettiği vurgulandı.

Bu saldırı, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 18 Mart tarihinde gerçekleştirilen görüşmenin ardından ortaya çıkıyor. Tarafların, enerji altyapı tesislerine yönelik saldırıları durdurma konusunda 30 gün süresince anlaşmaya vardığı bildirilmişti.

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