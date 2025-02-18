Ukrayna'nın Doğusunda 200 Bin Kişi Yerinden Edildi: BM Açıklıyor

BM'ye Göre Ukrayna'nın Doğusunda Yerinden Edilenlerin Sayısı 200 Bini Aştı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Avrupa Bölge Bürosu Direktörü Philippe Leclerc, Ukrayna'nın doğusunda son 6 ayda artan saldırılar nedeniyle 200 binden fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

BMMYK Haftalık Basın Toplantısı Değerlendirmeleri

Leclerc, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaşın üzerinden 3 yıl geçtiğini hatırlattı ve savaşın yol açtığı yıkımlar hakkında bilgi verdi.

Leclerc, "Savaş, ifade edilemeyecek yıkımlara yol açtı, aileleri parçaladı, önemli psikolojik travmalara neden oldu ve ülkenin ekonomisi ile altyapısını harap etti. Sadece son 6 ayda artan saldırılar nedeniyle 200 binden fazla kişi, Ukrayna'nın doğusundaki evlerini terk etti," dedi.

Ayrıca savaşın neden olduğu yerinden edilme durumuna dair veriler paylaşan Leclerc, "Savaş nedeniyle 10,6 milyon Ukraynalının yerinden edildiğini tahmin ediyoruz. Bu, savaş öncesi nüfusun neredeyse 4'te 1'i. Ukrayna içinde 3,7 milyon kişi yerinden edildi ve 6,9 milyon mülteci yurt dışında koruma almaya devam ediyor," şeklinde konuştu.

Evler ve Altyapı Hasar Gördü

Leclerc, Ukrayna genelinde 2 milyondan fazla evin yüzde 10'unun hasar gördüğünü veya yok edildiğini aktararak, enerji altyapısına yönelik tekrarlanan saldırıların insanların soğuğa ve karanlığa sürüklendiğini bildirdi.

Yeni yerinden edilenlerin giderek daha savunmasız hale geldiğini belirten Leclerc, "Yaşlılar ve engelliler genellikle en çok ihtiyaç duydukları hizmetlere erişimde ek zorluklarla karşılaşıyorlar," ifadelerini kullandı.

BM sözcüsü Leclerc, artık Ukraynalıların barışa ve yardıma ihtiyaç duyduğunun altını çizdi.