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Ukrayna'nın Doğusunda Artan Çatışmalar

Ukrayna'nın doğu cephe hattında çatışmalar yoğunluk kazanıyor, Rus ordusu Pokrovsk'e saldırılarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 12:54
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 12:54
Ukrayna'nın Doğusunda Artan Çatışmalar

Ukrayna'da Doğu Cephesi Yoğunlaşan Çatışmalara Tanıklık Ediyor

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, ülkenin doğusundaki cephe hattında çatışmaların artan bir yoğunluk kazandığını duyurdu.

Çatışmaların Kritik Noktaları

Sırskiy, doğu cephesindeki askeri birliklere yaptığı ziyaret sonrası sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Donetsk bölgesinin Çasiv Yar, Krasnogorivka ve Progres ilçeleri gibi noktalarında yoğun çatışmaların devam ettiğini belirtti.

Rus Ordusunun Saldırıları Devam Ediyor

Genelkurmay Başkanı, Rus ordusunun Donetsk'teki Pokrovsk şehrine yönelik saldırılarını sürdürdüğüne dikkat çekti ve "Düşman, kayıplarına aldırış etmeden Pokrovsk yönünde ilerlemeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Bu gelişmeler, Ukrayna'nın doğusundaki çatışma ortamının ne denli tehlikeli bir hale geldiğini gözler önüne seriyor.

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