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Ukrayna'nın Enerji Sistemine Yoğun Rusya Saldırısı

Rusya, Ukrayna'nın enerji sistemine yönelik en yoğun saldırılardan birini gerçekleştirdi; 93 füze kullanıldı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 13:03
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 13:03
Ukrayna'nın Enerji Sistemine Yoğun Rusya Saldırısı

Ukrayna'dan Sert Açıklama: Rusya'nın Enerji Saldırısı Yoğunlaştı

Ukrayna, Rusya'nın ülkenin enerji sistemine yönelik en yoğun saldırılardan birini gerçekleştirdiğini duyurdu. Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, sabah saatlerinde ülkenin neredeyse tüm bölgelerinde füze saldırısı alarmı ilan etti.

Füzelerin Detayları ve Sonuçları

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya'nın saldırıda seyir ve balistik füzeler kullandığını ifade etti. Zelenskiy, "İlk belirlemelere göre 93 füze kullanıldı. Ayrıca en az bir Kuzey Kore füzesi vardı. F-16'larımız tarafından düşürülen 11 seyir füzesi dahil olmak üzere 81 füze vuruldu," ifadelerini kullandı. Rusya'nın bu saldırıda yaklaşık 200 insansız hava aracı kullandığı belirtildi. Bu gelişmelerin, Ukrayna'nın enerji sistemine yönelik en büyük saldırılardan biri olduğu vurgulandı.

Yetkililerden Geldi Açıklamalar

Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Rusya'nın ülkesine yönelik saldırıların sürdüğünü kaydetti. Galuşçenko, "Ukrayna genelinde enerji sistemi yine yoğun saldırı altında. Enerji sistemi üzerindeki olumsuz sonuçları en aza indirmek için gerekli tüm tedbirler alınıyor," şeklinde açıklamalarda bulundu.

Ukrayna Elektrik İletişim Şirketi Ukrenergo, saldırının ardından elektrik kesintilerinin artacağını duyurdu. Yerel kaynaklar, bazı bölgelerde elektrik santrallerinin isabet aldığını ve sonuç olarak elektrik ile su kesintileri yaşandığını bildirdi.

Uluslararası Destek Çağrısı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, X sosyal platformundan yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'yı enerjiden mahrum bırakmayı hedeflediğini öne sürdü. Sybiha, ortak ülkelere, "Ülkemize acilen 20 adet NASAMS, HAWK veya IRIS-T hava savunma sisteminin teslim edilmesi" çağrısında bulundu.

Yerel Etkiler

Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Harkiv bölgesindeki Berestin ilçesine saldırdığını belirtti. Sinegubov, "İlk belirlemelere göre, bir sivil işletme çalışanı 2 kişi yaralandı. Sivil altyapı hasar gördü," bilgisini paylaştı.

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