DOLAR
34,38 0%
EURO
36,84 0%
ALTIN
2.969,82 0%
BITCOIN
2.734.457,94 -4,3%

Ukrayna'nın İHA Saldırısı: Moskova ve Çevresinde Hava Savunması Devreye Girdi

Ukrayna, sabah saatlerinde Moskova'ya İHA saldırısı düzenledi. Rusya 70 İHA'yı imha etti. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 13:36
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 13:36
Ukrayna'nın İHA Saldırısı: Moskova ve Çevresinde Hava Savunması Devreye Girdi

Ukrayna'dan İHA Saldırısı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın sabah saatlerinde Moskova ve diğer bazı şehirlere insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini duyurdu.

Saldırı Girişimlerinin Engellenmesi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova saatiyle 07.00 ile 10.00 arasında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki nesnelere uçak tipi İHA'lar kullanarak terör saldırısı girişimi engellendiği kaydedildi.

Rus Hava Savunma Sistemleri Faaliyette

Açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin 70 Ukrayna İHA’sını imha ettiği belirtildi. Vurulan İHA’lar arasında 34’ü Moskova, 14’ü Bryansk, 7’si Oryol, 7'si Kaluga, 6’sı Kursk ve 2’si Tula bölgelerinde yer aldı.

Diğer İHA Düşürme Olayları

Gece yarısı meydana gelen olaylarda, 17’si Bryansk, 3’ü Rostov, 2’si Belgorod ve biri Kursk bölgelerinde olmak üzere toplam 23 Ukrayna İHA’sı düşürüldü.

Yerel Yönetimlerden Açıklamalar

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Moskova’ya doğru uçan İHA’ların düşürüldüğünü belirtti. Ramenki bölgesinde imha edilen İHA’ların parçalarının herhangi bir hasara ve can kaybına neden olmadığını açıkladı.

Öte yandan, Moskova Bölgesi Valisi Andrey Vorobyev, Stanovoye köyünde düşen İHA parçaları sonucu bir kadının yaralandığını ve iki evin yandığını bildirdi.

Havaalanları Yeniden Faaliyete Geçti

Ayrıca, uçuşa kapatılan Moskova’daki Şeremetyevo, Domodedovo ve Jukovskiy havalimanları, yeniden faaliyete geçti. Havalimanlarına gelen uçaklar, uçuşa kapalı saatler boyunca çevredeki şehirlere yönlendirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'deki Feci Kazada Ölü Sayısı 4'e Yükseldi
2
Bakan Ersoy, Atatürk'ü Anma Töreni'nde Bağımsız Türkiye Vurgusu Yaptı
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ü Anma Töreni'nde önemli mesajlar verdi
4
Mahir Ünal'dan Bingöl'de Terörle Mücadele Vurgusu: 'Demokrasi Kılıfı Altında Eleştirilmez'
5
MİKSEN Üyesi 13 Belediye Şirketiyle Sosyal Haklar Artıyor: Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı
6
Emine Erdoğan, Atatürk’ü 86. Yılında Saygıyla Andı
7
İtalya, Fransa ve Yunanistan Hava Yolları, İsrail Uçuşlarını Durdurdu

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek