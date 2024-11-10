Ukrayna'nın İHA Saldırısı: Moskova ve Çevresinde Hava Savunması Devreye Girdi

Ukrayna'dan İHA Saldırısı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın sabah saatlerinde Moskova ve diğer bazı şehirlere insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini duyurdu.

Saldırı Girişimlerinin Engellenmesi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova saatiyle 07.00 ile 10.00 arasında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki nesnelere uçak tipi İHA'lar kullanarak terör saldırısı girişimi engellendiği kaydedildi.

Rus Hava Savunma Sistemleri Faaliyette

Açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin 70 Ukrayna İHA’sını imha ettiği belirtildi. Vurulan İHA’lar arasında 34’ü Moskova, 14’ü Bryansk, 7’si Oryol, 7'si Kaluga, 6’sı Kursk ve 2’si Tula bölgelerinde yer aldı.

Diğer İHA Düşürme Olayları

Gece yarısı meydana gelen olaylarda, 17’si Bryansk, 3’ü Rostov, 2’si Belgorod ve biri Kursk bölgelerinde olmak üzere toplam 23 Ukrayna İHA’sı düşürüldü.

Yerel Yönetimlerden Açıklamalar

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Moskova’ya doğru uçan İHA’ların düşürüldüğünü belirtti. Ramenki bölgesinde imha edilen İHA’ların parçalarının herhangi bir hasara ve can kaybına neden olmadığını açıkladı.

Öte yandan, Moskova Bölgesi Valisi Andrey Vorobyev, Stanovoye köyünde düşen İHA parçaları sonucu bir kadının yaralandığını ve iki evin yandığını bildirdi.

Havaalanları Yeniden Faaliyete Geçti

Ayrıca, uçuşa kapatılan Moskova’daki Şeremetyevo, Domodedovo ve Jukovskiy havalimanları, yeniden faaliyete geçti. Havalimanlarına gelen uçaklar, uçuşa kapalı saatler boyunca çevredeki şehirlere yönlendirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.