Ukrayna, Kafkas Limanı’ndaki Feribota Saldırı Düzenledi

Rusya’nın Krasnodar bölgesindeki Kafkas limanında, yakıt tankları taşıyan bir tren feribotuna Ukrayna tarafından saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

Saldırı Detayları

Krasnodar Acil Durumlar Bakanlığı, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Krasnodar topraklarına karşı bir "terör saldırısı" girişiminde bulunduğunu belirtti. Açıklamada, kelimenin tam anlamıyla yakıt tankları yüklü feribota saldırı düzenlendiği vurgulandı.

Acil Durum ve Özel Servislerin Müdahalesi

Olay sonrası, acil durum ve özel servislerin hızlı bir şekilde olay yerine intikal ettiği kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan videolar, Ukrayna’nın Kafkas limanı yakınlarındaki feribotu Neptün seyir füzesiyle hedef aldığı iddialarını destekler nitelikte.

Görseller ve Yangın

Çeşitli sosyal medya platformlarında yayımlanan görüntülerde, limanda yükselen dumanlar ve yangın görüntülerine yer verildi. Bu durum, saldırının büyüklüğü hakkında soru işaretleri oluşturuyor.