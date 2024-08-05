Ukrayna'nın Morozovsk Üssüne Gerçekleştirdiği Saldırıda Su-34 Uçağı İmha Edildi

Ukrayna'nın Morozovsk Hava Üssüne Düzenlediği Saldırı

Ukrayna ordusunun, Rusya'nın Rostov bölgesindeki Morozovsk askeri hava üssüne geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği saldırıda bir Rus Su-34 uçağının imha edildiği bildirildi. Ayrıca iki Su-34 uçağının da hasar gördüğü iddia edildi.

Açıklamalar ve Detaylar

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 3 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen saldırının detayları paylaşıldı. Uydu görüntülerine dayanan verilere göre, saldırıda bir Su-34 savaş uçağı tamamen imha oldu.

Açıklamada, "Ayrıca, iki Rus uçağı da muhtemel hasar aldı; bu uçakların yan kısımlarında patlamalardan kaynaklanan çukurlar gözlemlendi. Düşmanın havacılık silah deposu tamamen imha edilmiştir. Patlama sonrasında hava üssü çevresinde geniş alanların yandığı görüldü." ifadeleri yer aldı.

Hasar Gören Binalar

Yapılan açıklamada ayrıca, cephe hattından 265 kilometre mesafede bulunan Morozovsk askeri hava üssünde 4 teknik bina ve 2 hangarın da saldırıda hasar gördüğü kaydedildi. Bu hasarlar, uydu görüntüleri ile de doğrulandı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 3 Ağustos tarihinde Rusya'nın Morozovsk askeri hava üssüne ve diğer askeri hedeflere yönelik bir dizi saldırı gerçekleştirdiğini duyurmuştu.