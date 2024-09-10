Ukrayna'nın Moskova'ya Yönelik İHA Saldırısı: 144 Dron Düşürüldü

Ukrayna'dan Moskova'ya İHA Saldırısı

Rusya'nın resmi kaynaklarına göre, Ukrayna, başkent Moskova dahil olmak üzere Rus topraklarına toplam 144 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirdi. Bu durum, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından doğrulandı.

İHA'lar Hedef Alındı

Bakanlık, yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Rusya'nın askeri unsurlarını hedef alarak İHA'lar ile saldırı girişiminde bulunduğunu ve bu saldırıların Rus hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini belirtti. 144 İHA'nın büyük bir kısmı, özellikle Moskova bölgesinde düşürüldü.

Can Kaybı ve Yaralanmalar

Moskova Bölgesi Valisi Andrey Vorobyov, saldırı sırasında bir apartmana düşen İHA'nın neden olduğu olayda bir çocuğun hayatını kaybettiğini ve dört kişinin de yaralandığını açıkladı. Bu durum, bölgedeki halk arasında büyük bir korku ve endişeye yol açtı.

Sivil Havacılığı Etkileyen Önlemler

Rusya Federal Havacılık Ajansı (Rosaviatsiya), sivil uçakların güvenliğini sağlamak amacıyla Moskova'daki havalimanlarında uçuşların geçici olarak kısıtlandığını duyurdu. Bu durum, bölgedeki hava trafiğinde aksamalara yol açtı.

Olay, iki ülke arasındaki gerilimin ne denli yüksek olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi ve gelecek dönemde yaşanabilecek olası çatışmalar hakkında endişeleri artırdı.