Ukrayna'nın Nijer'e Tepkisi: Diplomatik İlişkilerin Kesilmesi

Ukrayna, Nijer'in Diplomatik İlişkileri Kesmesine Tepki Gösterdi

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Nijer'in diplomatik ilişkileri sonlandırma kararının arka planında "Rusya ile dayanışma" amaçlı bir yaklaşım olduğunu belirtti.

Açıklama ve Tepkiler

Yapılan resmi açıklamada, Nijer'in Mali'deki gelişmelere ilişkin herhangi bir soruşturma yapmadan ve delil sunmadan Ukrayna ile olan ilişkileri kesmesinin üzüntü verici bir durum olduğu ifade edildi. Ayrıca, Ukrayna'nın uluslararası terörizme destek verdiği ve BM Şartı ile uluslararası hukuku ihlal ettiğine dair iddiaların tamamen asılsız olduğu vurgulandı. Rusya ile Bağlantı İddiası

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Nijer’in kararının, Rusya Federasyonu ile ilişkilerini derinleştiren ülkelerin gerçekleştirdiği bir "dayanışma jesti" olduğuna dikkat çekti. Açıklamada, "Ukrayna, ülkelerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı göstermekte ve Afrika ülkeleri ile verimli ilişkiler geliştirmekte kararlıdır," denildi.

Nijer'in Kararı

Nijer, Tuareg isyancıları ile Mali ordusu arasında yaşanan çatışma nedeniyle Ukrayna'yı suçlayarak, diplomatik ilişkileri sonlandırdığını duyurmuştu. Nijer hükümet sözcüsü Albay Binbaşı Amadou Abdramane, Kiev'in "uluslararası teröre destek verdiğini" belirterek bu durumu kınadığını ifade etti.

Abdramane, Nijer'in bu kararı Mali hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde almak zorunda olduğunu söyledi. Ukrayna ise Nijer'in iddialarını kesin bir dille reddetti.