Ukrayna'nın Rusya'ya Düzenlediği İHA Saldırıları

Ukrayna, Rus Topraklarına İHA İle Saldırı Düzenledi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın insansız hava araçları (İHA) ile 11'inin Moskova bölgesi olmak üzere toplam 45 saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.
Saldırı Detayları
Resmi açıklamada, "Son gece, Kiev yönetimi İHA'lar aracılığıyla Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere terör saldırısı düzenlemeye çalıştı." ifadelerine yer verildi.
Hava Savunma Başarısı
Rus hava savunma sistemlerinin, düzenlenen 45 İHA saldırısından tamamını imha ettiği belirtildi. Saldırıların ayrıntıları şu şekilde sıralandı:
- Moskova Bölgesi: 11 İHA
- Bryansk Bölgesi: 23 İHA
- Belgorod Bölgesi: 6 İHA
- Kaluga Bölgesi: 3 İHA
- Kursk Bölgesi: 2 İHA