DOLAR
34,1 -0,09%
EURO
38,02 -0,16%
ALTIN
2.825,29 -0,38%
BITCOIN
2.033.386,35 0,77%

Ukrayna'nın Toropets'e İHA Saldırısı: Yangın Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Toropets'te çıkan yangınla mücadele için 150 itfaiyeci görevlendirildi. Vali Rudenya, halkın evlerine dönebildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 15:02
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 15:02
Ukrayna'nın Toropets'e İHA Saldırısı: Yangın Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Ukrayna’nın Toropets Şehrine Yönelik İHA Saldırısı

Rusya’nın Tver Bölgesi'ne bağlı Toropets şehrinde, Ukrayna'nın insansız hava aracıyla gerçekleştirdiği saldırı sonrası yangın söndürme çalışmaları hızla devam ediyor.

Vali Rudenya’nın Açıklamaları

Toropets şehrinde yangını söndürmek için 150 itfaiyecinin ve 40 aracın görevde olduğunu belirten Tver Bölgesi Valisi İgor Rudenya, bölge yönetimi aracılığıyla halkı bilgilendirdi.

Rudenya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Toropets'te altyapı yeniden çalışmaya başladı ve tahliye edilen vatandaşlar evlerine dönebilir.” dedi. Yangın sonrası şehirdeki girişlerin açıldığını kaydeden Rudenya, “Evine dönmek isteyen herkes için otobüs seferleri düzenlenecek.” şeklinde konuştu.

Yangın ve Müdahale Süreci

Rusya Savunma Bakanlığı, yangının etkilerinin ortadan kaldırılması için itfaiyecilerin yoğun çaba sarf ettiğini bildirirken, Rudenya halk için gerekli yardımların sağlandığını vurguladı. “Geçmişte hiç olmadığı kadar dikkatli olmalıyız, vatandaşlarımızın ciddi bir şekilde yaralanmaması en öncelikli hedefimiz.” diyerek durumu açıkladı.

Acil Durum Önlemleri

Bölgedeki yangınların önlenmesi amacıyla 3 acil müdahale noktası oluşturulmuş durumdadır. Rudenya, birçok kişinin küçük yaralanmaları nedeniyle tıbbi yardım talebinde bulunduğunu da belirtti.

Sosyal medyada gece yarısı meydana gelen patlamanın ardından büyük bir yangın çıktığına dair görüntüler paylaşılmıştı. Ayrıca, Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Ukrayna ordusu, Toropets'te Rus ordusuna ait bir mühimmat deposunu hedef alarak bir İHA saldırısı düzenledi.

İLGİLİ HABERLER

Öğrencilere Müjde! 12 Ay Boyunca 5 Bin TL: Başvurular Başladı

19 Eylül öncesinde giden alacak! 42 bin 863 TL kazanç kapısı aralandı!

'Asgari ücret arşa çıkacak' İşte O isimden net açıklama

Samsung'un Yapay Zeka Destekli Büyük TV Günleri Kampanyasında 15 Günden 30 Güne Çıktı: 4K, 8K TV'lerde Muhteşem Fırsatlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran Cinayetinde 18 Dakikalık Sır Çözüldü! Kan Donduran İtiraflar Peş Peşe Geldi
2
Türkiye'nin Uluslararası Müteahhitlik Gücü
3
Almanya Anayasa Mahkemesi'nden AfD'ye Yenilgi
4
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Almanya'nın Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg'u Ağırladı
5
Malatya Çarşı Projesinde İlk Teslimat Tarihi Belirlendi
6
Balıkesir'de FETÖ Üyesi Çift Yasa Dışı Kaçış Planı ile Yakalandı

19 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

Öğrencilere Müjde! 12 Ay Boyunca 5 Bin TL: Başvurular Başladı

Vodafone’lulara Özel 80.000 TL Sonbahar Kredisi ve Faizsiz Kredi Kampanyası

Samsung'un Yapay Zeka Destekli Büyük TV Günleri Kampanyasında 15 Günden 30 Güne Çıktı: 4K, 8K TV'lerde Muhteşem Fırsatlar

A101’den Ayçiçek Yağında Büyük İndirim! 5 Litre Sırma Ayçiçek Yağında Dev Kampanya

1 KG çay 89 TL, bulaşık deterjanı 40 TL! O markete indirimin dibi geldi, herkes sıyırıyor

Gram Altın Fiyatında 3500 TL için tarih verildi

'Asgari ücret arşa çıkacak' İşte O isimden net açıklama

Emeklilere PTT'den 100.000 TL ek ödeme çıktı! İşte ödenecek tarihler

18 yaş şartını tamamlayana çalışmadan emeklilik hakkı doğdu! Bakın nasıl işliyor

Akbank'tan ağızları açık bırakacak promosyon! 60.250 TL ödeme onaylandı

19 Eylül öncesinde giden alacak! 42 bin 863 TL kazanç kapısı aralandı!