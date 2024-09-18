Ukrayna'nın Toropets'e İHA Saldırısı: Yangın Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Ukrayna’nın Toropets Şehrine Yönelik İHA Saldırısı

Rusya’nın Tver Bölgesi'ne bağlı Toropets şehrinde, Ukrayna'nın insansız hava aracıyla gerçekleştirdiği saldırı sonrası yangın söndürme çalışmaları hızla devam ediyor.

Vali Rudenya’nın Açıklamaları

Toropets şehrinde yangını söndürmek için 150 itfaiyecinin ve 40 aracın görevde olduğunu belirten Tver Bölgesi Valisi İgor Rudenya, bölge yönetimi aracılığıyla halkı bilgilendirdi.

Rudenya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Toropets'te altyapı yeniden çalışmaya başladı ve tahliye edilen vatandaşlar evlerine dönebilir.” dedi. Yangın sonrası şehirdeki girişlerin açıldığını kaydeden Rudenya, “Evine dönmek isteyen herkes için otobüs seferleri düzenlenecek.” şeklinde konuştu.

Yangın ve Müdahale Süreci

Rusya Savunma Bakanlığı, yangının etkilerinin ortadan kaldırılması için itfaiyecilerin yoğun çaba sarf ettiğini bildirirken, Rudenya halk için gerekli yardımların sağlandığını vurguladı. “Geçmişte hiç olmadığı kadar dikkatli olmalıyız, vatandaşlarımızın ciddi bir şekilde yaralanmaması en öncelikli hedefimiz.” diyerek durumu açıkladı.

Acil Durum Önlemleri

Bölgedeki yangınların önlenmesi amacıyla 3 acil müdahale noktası oluşturulmuş durumdadır. Rudenya, birçok kişinin küçük yaralanmaları nedeniyle tıbbi yardım talebinde bulunduğunu da belirtti.

Sosyal medyada gece yarısı meydana gelen patlamanın ardından büyük bir yangın çıktığına dair görüntüler paylaşılmıştı. Ayrıca, Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Ukrayna ordusu, Toropets'te Rus ordusuna ait bir mühimmat deposunu hedef alarak bir İHA saldırısı düzenledi.