Ukrayna'nın Zafer Planı: Avrupa Güvenliği ve NATO'nun Güçlendirilmesi

Ukrayna'nın Yeni Zafer Planı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek amacıyla hazırladıkları "Zafer Planı"nın temel ilkelerinden birinin Avrupa'nın jeopolitik güvenliği ve NATO'nun güçlendirilmesi olduğunu belirtti.

Dubrovik Zirvesi'nde Açıklamalar

Zelenskiy, Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde düzenlenen "Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi"'nde yaptığı konuşmada, bu planın detaylarını paylaştı. Zirveye, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve diğer bazı ülkelerin liderleri katıldı.

Planın İlk Maddesi Neleri Kapsıyor?

Zelenskiy, söz konusu planın ilk maddesinin Avrupa'da jeopolitik belirsizliklerin azaltılması üzerine odaklandığını ifade etti. "Ukrayna'nın NATO içindeki yeri kesinleşirse, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin jeopolitik anlamda önemli bir kayıp yaşayacaktır," şeklinde konuştu.

Ukrayna'nın Egemenliği ve Geleceği

Ukrayna'nın bağımsız bir devlet olarak geleceğine ilişkin kararlar aldığını vurgulayan Zelenskiy, "Ukrayna'nın NATO'ya davet edilmesi, barışa yönelik önemli adımlar olacaktır. Jeopolitik istikrar olmadan gerçek bir barış sağlanamaz," dedi.

Barış İçin Fırsatlar

"Ekim, Kasım ve Aralık aylarında barış ve uzun vadeli istikrar için gerçek fırsatlar var. Savaş alanındaki gelişmeler, bu yönlü kararlar almak için uygun bir ortam sağlıyor. 2025'e kadar savaşı sona erdirme yönünde kararlı adımlar atılabilir," diye ekledi.

Rusya Tehdidi ve Baltık Ülkeleri

Zelenskiy, ülkesinin Rusya ile mücadelesinin Baltık ülkelerine yönelik tehditleri azaltma açısından da önemli olduğunu savundu. "Eğer Rusya Ukrayna'yı kontrol altına alırsa, Baltık ülkeleri veya Balkanlar için bir sonraki tehdit olmayacağına dair bir garanti yok," şeklinde uyardı.

Barış Zirvesi Hazırlıkları

Devlet Başkanı, ayrıca 2. Ukrayna Barış Zirvesi için hazırlıkları sürdürdüklerini belirtti. "Temmuz'dan bu yana barış formülünün maddeleri üzerinde çalışıyoruz ve Kasım ayına kadar bu belgeyi tamamlayacağız. Bu, savaşın adil bir şekilde sona erdirilmesi için gerekli koşulları içerecek," dedi.

Hırvatistan ile Destek Anlaşması

Zirve sonunda Ukrayna ve Hırvatistan arasında uzun vadeli destek ve işbirliği anlaşması imzalanmış olması, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçleneceğinin göstergesi oldu.