Füze Saldırısında Can Kaybı ve Yaralılar

Ukrayna'nın Zaporijya kentine Rus ordusu tarafından düzenlenen bir füze saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk olmak üzere 18 kişi yaralandı. Bu gelişme, bölgedeki insani durumu daha da kötüleştirdi.

Zelenskiy'nin Açıklamaları

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, resmi sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zelenskiy, yaşananların yalnızca sivillerin yaşadığı konutları değil, aynı zamanda Onkoloji Hastanesi gibi sağlık yapılarının da hedef alındığını vurguladı. "Arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları bulmak için çalışmalarını sürdürüyor," dedi.

Müzakere İhtimali Üzerine

Zelenskiy, Rusya'nın gerçekleştirdiği bu tür saldırıların müzakerelerin mümkünlüğünü tamamen ortadan kaldırdığını ifade ederken, Ukrayna'nın bu duruma karşı önlem alması gerektiğinin altını çizdi. Uzun menzilli silahların temini konusunun önemine dikkat çeken Zelenskiy, "Savunma gücümüzü artırmalıyız," dedi.

Acil Durumlar Servisi Raporu

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, söz konusu saldırıya dair detayları paylaştı. Açıklamaya göre, saldırıda toplamda 4 kişi yaşamını yitirdi ve yaralananlar arasında iki çocuk bulunuyor. Bu durum, Zaporijya'daki insani krizin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.