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Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne İHA Saldırısı

Rusya, Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik İHA saldırısını duyurdu; bölgede çatışmalar tırmanıyor.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 15:39
Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne İHA Saldırısı

Ukrayna Ordusu Zaporijya Nükleer Santrali'ni Hedef Aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Zaporijya Nükleer Santrali'ne insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırının gerçekleştiğini bildirdi.

Tehdit ve Girişim

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın 5 Ocak tarihinde Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik "felaket tehdidi yaratmak amacıyla" kışkırtıcı saldırılar gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, 8 uçak tipi insansız hava aracıyla Zaporijya Nükleer Santrali'ne ve Energodar şehrine saldırı girişiminde bulundu. İHA'ların tamamı hava savunma sistemleri tarafından imha edildi" ifadeleri yer aldı.

Olayın Sonrası ve Radyasyon Durumu

Düşen İHA'lardan birinin patladığı ve santralin eğitim merkezinin çatısında yangın çıktığı bildirildi. Ancak yapılan açıklamada, "Santralde herhangi bir can kaybı ve hasar yaşanmadı. Radyasyon durumu normal. Santralin personeli her zamanki gibi çalışmaya devam ediyor" şeklinde bilgilere yer verildi.

Askeri Çatışmalar Devam Ediyor

Mart 2022'de Rusya'nın kontrolüne geçen Zaporijya Nükleer Güç Santrali çevresinde, topçu ve insansız hava araçlarıyla saldırılar devam ederken, Ukrayna ile Rusya karşılıklı olarak saldırıları suçlamakta. Bölgede tansiyon yükselmeye devam ediyor.

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