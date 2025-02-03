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Ukrayna Ordusu, Astrahan Doğalgaz Rafinerisi'ni İHA ile Vurdu

Ukrayna ordusu, Rusya'nın Astrahan bölgesindeki doğalgaz rafinerisine İHA saldırısı düzenledi. Rus ordusu ise 71 İHA ile karşılık verdi.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 12:22
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 12:22
Ukrayna Ordusu, Astrahan Doğalgaz Rafinerisi'ni İHA ile Vurdu

Ukrayna Ordusunun Astrahan'a İHA Saldırısı

Ukrayna ordusunun, Rusya'nın Astrahan bölgesindeki Astrahan Doğalgaz Rafinerisi'ne insansız hava araçları (İHA) ile bir saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andriy Kovalenko, Telegram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu gaz işleme tesisine yönelik saldırıyı duyurdu.

Kovalenko, saldırıyla ilgili görüntüleri paylaşarak, bu tesisin gaz, benzin, dizel yakıtı ve diğer ürünlerin üretiminde kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, bu İHA saldırısı, Rusya'nın stratejik kaynaklarından birine yöneltilmiş oldu.

Rus Ordusunun Cevabı

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bu gece Harkiv, Sumi ve Çerkası bölgelerine yönelik 71 adet Şahed tipi İHA ile saldırı düzenlediği belirtildi. Saldırılar sonucunda bu bölgelerde hasar meydana geldiği ifade edildi.

Açıklamada, Ukrayna hava savunma sistemlerinin bu saldırıya karşı etkin bir şekilde yanıt vererek, 38 İHA'yı imha ettiği bildirildi. Ayrıca, hava savunma sistemlerinin başarılı çalışması ile 25 İHA'nın yönünü kaybettiği kaydedildi.

Hava Tehdidi ve Tahliyeler

Kovalenko, Rusya'nın Orenburg bölgesindeki Orenburg Doğalgaz Rafinerisi'nden de hava saldırısı tehdidi nedeniyle tahliye işlemleri gerçekleştirildiğini iddia etti. Bu durumu gösteren görüntülerin de paylaşıldığı öğrenildi.

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