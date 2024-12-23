Ukrayna Ordusu: Kursk Bölgesinde 77 Kuzey Koreli Asker Öldürüldü

Ukrayna Ordusu'ndan Açıklama

Ukrayna ordusu, Rusya'nın Kursk bölgesinde son 3 günde 77 Kuzey Kore askeri öldürdüğünü açıkladı. Bu bilgi, Ukrayna ordusunun sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Özel Harekatın Başarısı

Paylaşımda, Ukrayna Özel Harekat Kuvvetleri'nin, Rusya'nın Kursk bölgesindeki saldırılarına karşı gösterdiği mücadelede 40'tan fazla askerin yaralandığı ve 12 araç ile 3 personel taşıyıcının yok edildiği ifade edildi.

İHA Malzemelerine Yönelik Operasyon

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü, Rusya'nın "Alabuga" ekonomik bölgesinde bir depo imha ettiğini duyurdu. Bu depoda, Ukrayna'ya karşı yapılan saldırılarda kullanılan "Şahed" İHA'ları için parçaların bulunduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, depoda 65 İHA gövdesi, motorlar, navigasyon sistemleri ve 400 Şahed-136'ya ait termal görüntüleme kameraları yer alıyordu. Tüm bu malzemelerin imha edildiği ve tahmini zararın 16 milyon dolar değerinde olduğu bildirildi.

Rusya'nın Askeri Sanayisine Darbe

Açıklamada, "Gizemli yıkıcı yangın, Rusya'nın askeri sanayi kompleksine vurulan bir başka darbe oldu." ifadeleri yer aldı.