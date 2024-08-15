Ukrayna Ordusu Kursk Bölgesinde Önemli Bir Başarı Elde Etti

Ukrayna'nın Kursk Bölgesindeki Askeri Operasyonları

Ukrayna ordusu, Rusya'nın Kursk bölgesinde 1150 kilometrekarelik bir alan ve 82 yerleşim birimini kontrol altına aldığını açıkladı.

Başkomutanlık Karargahı Toplantısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy liderliğinde, askeri üst düzey yetkililerin katılımıyla düzenlenen Başkomutanlık Karargahı Toplantısı'nda, cephe hattındaki durum değerlendirildi.

Askeri Komutanlık Merkezi

Toplantıya video konferansla katılan Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, Kursk bölgesinde bir askeri komutanlık merkezi kurulduğunu duyurdu. Sırskiy, “Bu merkez, kanun ve düzeni korumak ve kontrol altında tutulan bölgelerdeki halkın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla oluşturuldu” dedi. Merkezin başına Tümgeneral Eduard Moskalev atandı.

Askeri İlerlemenin Detayları

Günün başından itibaren Ukrayna birliklerinin Kursk bölgesinin çeşitli noktalarında 500 metreden 1.5 kilometreye kadar ilerlediğini belirten Sırskiy, düşmanın üç karşı saldırısını püskürttüklerini ifade etti. Ayrıca, Kursk’taki operasyonun başlamasından bu yana birliklerin düşman savunmasında 35 kilometre ilerleyerek toprak ve yerleşim birimi kontrolünde önemli bir başarı sağladığını aktardı.

Esir Durumu

Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Karargahı'nın “Hoçu jit” (Yaşamak istiyorum) Projesi'nin resmi Telegram kanalında yapılan bir paylaşımda, 14 Ağustos tarihinde Kursk bölgesinde 100’den fazla Rus askerinin Ukrayna kuvvetlerine teslim olduğu bildirildi. Paylaşılan görüntülerde, esir düşen Rus askerlerinin yerde yattığı görüldü.