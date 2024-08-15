Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Ukrayna Ordusu Kursk Bölgesinde Önemli Bir Başarı Elde Etti

Ukrayna ordusu, Kursk bölgesinde 1150 kilometrekarelik alanı kontrol altına aldı ve operasyonlar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 16:02
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 16:02
Ukrayna Ordusu Kursk Bölgesinde Önemli Bir Başarı Elde Etti

Ukrayna'nın Kursk Bölgesindeki Askeri Operasyonları

Ukrayna ordusu, Rusya'nın Kursk bölgesinde 1150 kilometrekarelik bir alan ve 82 yerleşim birimini kontrol altına aldığını açıkladı.

Başkomutanlık Karargahı Toplantısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy liderliğinde, askeri üst düzey yetkililerin katılımıyla düzenlenen Başkomutanlık Karargahı Toplantısı'nda, cephe hattındaki durum değerlendirildi.

Askeri Komutanlık Merkezi

Toplantıya video konferansla katılan Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, Kursk bölgesinde bir askeri komutanlık merkezi kurulduğunu duyurdu. Sırskiy, “Bu merkez, kanun ve düzeni korumak ve kontrol altında tutulan bölgelerdeki halkın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla oluşturuldu” dedi. Merkezin başına Tümgeneral Eduard Moskalev atandı.

Askeri İlerlemenin Detayları

Günün başından itibaren Ukrayna birliklerinin Kursk bölgesinin çeşitli noktalarında 500 metreden 1.5 kilometreye kadar ilerlediğini belirten Sırskiy, düşmanın üç karşı saldırısını püskürttüklerini ifade etti. Ayrıca, Kursk’taki operasyonun başlamasından bu yana birliklerin düşman savunmasında 35 kilometre ilerleyerek toprak ve yerleşim birimi kontrolünde önemli bir başarı sağladığını aktardı.

Esir Durumu

Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Karargahı'nın “Hoçu jit” (Yaşamak istiyorum) Projesi'nin resmi Telegram kanalında yapılan bir paylaşımda, 14 Ağustos tarihinde Kursk bölgesinde 100’den fazla Rus askerinin Ukrayna kuvvetlerine teslim olduğu bildirildi. Paylaşılan görüntülerde, esir düşen Rus askerlerinin yerde yattığı görüldü.

İLGİLİ HABERLER

Ulaşımda Yeni Destek Programı! Gençlere Özel Yüzde 15 İndirim Başladı

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

Emekliye, memura, asgari ücretliye faizsiz kredi! Limit 50.000 TL'ye yükseltildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Emekliye, memura, asgari ücretliye faizsiz kredi! Limit 50.000 TL'ye yükseltildi

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

Akbank Ağustos promosyonunu güncelledi! 36.800 TL ile uçuşa geçti

Ulaşımda Yeni Destek Programı! Gençlere Özel Yüzde 15 İndirim Başladı

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ’den 43 ilde 2+1 3+1 konut projesi! 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!