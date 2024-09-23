DOLAR
34,15 -0,15%
EURO
38,02 0,31%
ALTIN
2.879,52 -0,18%
BITCOIN
2.168.758,19 -0,55%

Ukrayna Ordusu, Kursk Bölgesinden Rusya'ya İkinci Girişini Gerçekleştirdi

Ukrayna Hava Taarruz Kuvvetleri, Kursk bölgesinde Rusya'ya yönelik ikinci operasyonunu başarıyla tamamladı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 13:32
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 13:32
Ukrayna Ordusu, Kursk Bölgesinden Rusya'ya İkinci Girişini Gerçekleştirdi

Ukrayna Ordusu, Rusya Sınırını İkinci Kez Geçti

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 95. Hava Taarruz Tugayı, Kursk bölgesinin farklı bir noktasından Rus topraklarına yeniden girdiği bildirildi. Bu gelişme, Rusya'nın Kursk bölgesindeki askeri operasyonlarının başladığı günden bu yana gerçekleşen ikinci başarılı girişim olarak kaydedildi.

Sosyal Medyada Paylaşılan Açıklama

Ukrayna Hava Taarruz Kuvvetleri, resmi sosyal medya hesapları üzerinden durumu duyurarak, "Bu, Rusya'nın Kursk bölgesindeki operasyonun başlamasından bu yana Rus sınırını aşmak için yapılan ikinci başarılı operasyon," dedi.

Çatışmalar ve Görüntüler

Ayrıca, Hava Taarruz Kuvvetleri’nin sosyal medya hesaplarında yayımlanan görüntülerde, istihkam engellerinin aşılması, hava indirme birliklerinin düşman topraklarına girişi ve tank birliklerinin bir düşman kalesini imha ettiği belirtilen sınır bölgesindeki ilk çatışmalar yer aldı. Bu gelişmeler, bölgedeki askeri durumun gidişatını etkileme potansiyeline sahip.

İLGİLİ HABERLER

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Emeklilerin IBAN Hesaplarını 5 Yıl Geriye Dönük Denetlemeye Başladı

2024 Yılının En İyi Sedan Modelleri Belli Oldu! Sürüş Keyfi ve Konfor Sunan 15 Model

Her istifa edeni yüzbinlerce liraya boğabilecek gelişme! Kıdem tazminatı kuralları değişti

Yüzde 25 indirimli TOKİ başvuruları başladı! 23 Eylül’de o şehirlerde olan yaşadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Kaçak Silah Ticareti Operasyonu: İki Gözaltı
2
Karadeniz'de Palamut Fiyatları 150 Liraya Yükseldi
3
Eyüpsultan'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Zanlı Tutuklandı
4
Ümraniye'de Şehit Polis Olayında Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
5
Ailevi Hiperkolesterolemi: Erken Tespit Hayat Kurtarır
6
İsrail Askerleri Batı Şeria'da 16 Filistinliyi Gözaltına Aldı
7
Malatya'da Bıçaklı Kavga: 7 Yaralı

Her istifa edeni yüzbinlerce liraya boğabilecek gelişme! Kıdem tazminatı kuralları değişti

Meclis açılmadan müjdesi geldi! Erken emeklilikte 1999-2008 SGK Girişine Dikkat!

Emekli maaşına ek gelir arayana Eylül müjdesi! Tek seferde on binlerce lira veriliyor

Kredi vadelerinde 60 ay devrimi! Başvurana faizler 3’ten düştü koşan kapıyor

4A-4B-4C Emeklileri DİKKAT! Bu sefer maaş zammı şok oranlarla geliyor

Merkez Bankası kararı Faizleri Kırdı Geçti! Sabah sabah faizsiz kredi müjdesi geldi! 50.000 TL ödeniyor

KPSS şartsız ilkokul mezunlarına MEB personeli olma kapısı aralandı! On binlerce personel alımı açıklandı

150.000 TL’ye araba mı! 2. el araç fırsatını sadece koşan yakalıyor

Yüzde 25 indirimli TOKİ başvuruları başladı! 23 Eylül’de o şehirlerde olan yaşadı

TOKİ’den Ev Sahibi Olma Fırsatı! 2+1 Daireler 9.949 TL Taksitle İstanbul, Ankara ve Karaman'da Satışa Sunuluyor

2024 Yılının En İyi Sedan Modelleri Belli Oldu! Sürüş Keyfi ve Konfor Sunan 15 Model

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Emeklilerin IBAN Hesaplarını 5 Yıl Geriye Dönük Denetlemeye Başladı