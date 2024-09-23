Ukrayna Ordusu, Kursk Bölgesinden Rusya'ya İkinci Girişini Gerçekleştirdi

Ukrayna Ordusu, Rusya Sınırını İkinci Kez Geçti

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 95. Hava Taarruz Tugayı, Kursk bölgesinin farklı bir noktasından Rus topraklarına yeniden girdiği bildirildi. Bu gelişme, Rusya'nın Kursk bölgesindeki askeri operasyonlarının başladığı günden bu yana gerçekleşen ikinci başarılı girişim olarak kaydedildi.

Sosyal Medyada Paylaşılan Açıklama

Ukrayna Hava Taarruz Kuvvetleri, resmi sosyal medya hesapları üzerinden durumu duyurarak, "Bu, Rusya'nın Kursk bölgesindeki operasyonun başlamasından bu yana Rus sınırını aşmak için yapılan ikinci başarılı operasyon," dedi.

Çatışmalar ve Görüntüler

Ayrıca, Hava Taarruz Kuvvetleri’nin sosyal medya hesaplarında yayımlanan görüntülerde, istihkam engellerinin aşılması, hava indirme birliklerinin düşman topraklarına girişi ve tank birliklerinin bir düşman kalesini imha ettiği belirtilen sınır bölgesindeki ilk çatışmalar yer aldı. Bu gelişmeler, bölgedeki askeri durumun gidişatını etkileme potansiyeline sahip.