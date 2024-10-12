Ukrayna Ordusu Luhansk'ta Petrol Deposuna Saldırı Düzenledi

Ukrayna Ordusu'ndan Stratejik Saldırı

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya'nın ilhak ettiği Luhansk bölgesinde önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rovenki kenti yakınlarındaki bir petrol deposunun hedef alındığı belirtildi. Bu depo, Rus ordusunun akaryakıt ihtiyacını karşılamakta önemli bir rol oynamakta.

Kupyansk ve Zaporijya'da Çatışmalar

Ayrıca, Harkiv'deki polisin resmi Telegram hesabından yapılan duyuruda, Rus ordusunun Kupyansk şehrine saldırdığı ve bu olay sonucunda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.

Başkent Kiev'de Durum

Zaporijya Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı İvan Fedorov, Zaporijya'ya yönelik saldırıda 3 kişinin yaralandığını belirtti. Aynı zamanda, Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, başkente yapılan hava saldırısına karşı hava savunma sistemlerinin faaliyete geçtiğini ve kentte patlama sesleri duyulduğunu açıkladı.

İHA Saldırılarına Yanıt

Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin yaptığı açıklamaya göre, Rus ordusu gece saatlerinde Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine 28 insansız hava aracı (İHA) fırlatmış, bunlardan 24'ü hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirilmiştir.