Ukrayna Ordusu, Rusya'nın Lipetsk Askeri Üssüne Saldırı Düzenledi

Ukrayna Ordusu'ndan Lipetsk Üssüne Saldırı

Ukrayna savunma güçlerinin, Rusya'nın Lipetsk bölgesinde bulunan askeri hava üssüne bir saldırı gerçekleştirdiği öğrenildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın yaptığı açıklamada, saldırının bu gece gerçekleştirildiği duyuruldu.

Hava Üssüne Yapılan Saldırının Ayrıntıları

Açıklamada, güdümlü bombaların depolandığı alanlar ve çevre tesislerin hedef alındığı ifade edildi. Saldırı sonrası büyük bir yangın çıktığı ve patlamaların meydana geldiği belirtildi. Lipetsk hava üssünde, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait Su-34, Su-35 ve Mig-31 uçaklarının konuşlandığı bildirildi.

Donetsk Bölgesindeki Hedefler

Ukrayna birliklerinin ayrıca Donetsk bölgesinde Rus füze birliklerine de saldırıda bulunduğu aktarıldı. Saldırıda 2'si S-350 ve biri S-300 sistemine ait toplam 3 Rus radar sisteminin hedef alındığı bilgisi paylaşıldı. Bir S-350 radarının tam isabetle imha edildiği, diğer iki hedefle ilgili bilgilerin ise henüz netleşmediği kaydedildi.

Sosyal Medyada Paylaşımlar

Saldırı anına dair cep telefonlarıyla kaydedilen görüntüler, sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Bu görüntüler, saldırının büyüklüğünü ve etkilerini gözler önüne serdi.