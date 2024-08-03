Ukrayna Ordusu Rusya'nın Morozovsk Üssüne Saldırdı

Ukrayna Ordusundan Morozovsk'a Saldırı

Ukrayna'nın askeri güçleri, Rusya'nın Rostov bölgesinde bulunan Morozovsk askeri hava üssüne yönelik bir saldırı düzenledi. Bu bilgi, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan resmi bir açıklamada duyuruldu.

Saldırının Detayları

Açıklamada, Ukrayna'nın savunma kuvvetlerinin bu gece gerçekleştirdiği saldırıda, güdümlü bombaların bulunduğu mühimmat depolarının hedef alındığı belirtildi. Ayrıca, Rusya'nın Belgorod, Kursk ve Rostov bölgelerinde birçok petrol depolama tesisinin de vurulduğu ifade edildi. Bu operasyonlar sırasında en az iki petrol tankının imha olduğu ve yangın çıktığı bilgisi verildi.

Zelenskiy'den Açıklama

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya platformları üzerinden bir paylaşım yaparak, Rus savaş uçaklarının bulundukları her noktada etkili bir şekilde imha edilmesinin önemine dikkat çekti. Zelenskiy, bu hafta içerisinde Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 600'den fazla güdümlü bomba kullandığını da vurguladı.

Bu gelişmeler, Ukrayna-Rusya arasındaki gerilimin daha da arttığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.