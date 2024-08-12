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Ukrayna Ordusu Rusya Topraklarının 1000 Kilometrekaresini Kontrol Ediyor

Ukrayna, Rusya topraklarının 1000 kilometrekaresini kontrol altına aldı. Zelenskiy, askerlere teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 19:47
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 19:47
Ukrayna Ordusu Rusya Topraklarının 1000 Kilometrekaresini Kontrol Ediyor

Ukrayna Ordusundan Stratejik Kontrol

Ukrayna askeri yetkilileri, Rusya'nın topraklarının yaklaşık 1000 kilometrekarelik bir bölümünün kontrol altında olduğunu duyurdu. Bu gelişme, devam eden çatışmalar bağlamında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Zelenskiy'den Açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Başkomutanlık Karargahı Toplantısı düzenlediğini belirtti. Toplantıda, Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy tarafından cephe hattındaki savunma eylemleri ve Kursk bölgesindeki operasyon ile ilgili rapor sunuldu. Zelenskiy, "Dirençleri ve kararlı eylemleri için tüm askerlere ve komutanlara minnettarız," dedi.

Herkes Bilgilendirildi

Sırskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu anda Rusya topraklarının yaklaşık 1000 kilometrekaresi Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kontrolü altında bulunuyor," ifadesini kullandı.

Psikolojik Operasyonlar

Ukrayna Güvenlik Servisi, yaptığı açıklamada Rusya'nın sahte bilgilerle psikolojik operasyonlar düzenlediğini belirtti. "Bu tür enformasyon operasyonlarının amacı, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin eylemlerine etkili bir şekilde karşı koymamaktır," denildi. Bu nedenle, Rusya’nın özel servislerinin, suçlamalarını artırmak amacıyla sivil nüfusa karşı suçlar sahneleyebileceği uyarısında bulunuldu.

Ukrayna'nın Kararlılığı

Ukraynalı askerlerin uluslararası savaş kurallarına sıkı sıkıya bağlı olduğu ifade edilerek, "Zafere bir adım daha yaklaşıyoruz ve düşmanın hiçbir girişimi buna engel olamayacak," vurgusu yapıldı.

Askerlerin İlerleyişi

Ukrayna yanlısı sosyal medya hesaplarında, Ukrayna birliklerinin Rusya'nın Kursk bölgesindeki derinliklerine doğru ilerlemeye devam ettiği belirtiliyor. Özellikle, 225. Saldırı Taburu’na ait bir Telegram kanalında, Ukrayna askerlerinin Darino köyüne girdiği ve burada Rus bayrağını indirdiği bildirildi.

Söz konusu kanalda, askerlerin bir binanın dış cephesindeki Rus bayrağını indirip yere attıkları görüntüler paylaşıldı.

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