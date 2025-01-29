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Ukrayna Ordusundan Rusya'daki Rafineriye İHA Saldırısı: Kliçko Kiev'i Uyardı

Ukrayna ordusu, Rusya'nın Nijniy Novgorod bölgesindeki bir petrol rafinerisine İHA ile saldırdı. Kiev Yönetimi de Rus saldırısına maruz kaldığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 11:53
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 11:53
Ukrayna Ordusundan Rusya'daki Rafineriye İHA Saldırısı: Kliçko Kiev'i Uyardı

Ukrayna'dan Rus Rafinerisine İHA Darbesi

Ukrayna ordusu, Rusya'nın Nijniy Novgorod bölgesindeki bir petrol rafinerisine insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenledi. Bu kritik operasyon, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andriy Kovalenko tarafından duyuruldu.

Yangın Görüntüleri Paylaşıldı

Kovalenko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, saldırının Kstovo şehrindeki petrol rafinerisine gerçekleştirildiğini ve meydana gelen yangının görüntülerini paylaştı. Kstovo rafinerisinin Rus ordusu için büyük stratejik önemi olduğunu vurgulayan Kovalenko, "Bu rafineri yılda 15 ila 17 milyon ton petrol işleme kapasitesine sahip ve Rusya'nın dördüncü büyüğü olarak değerlendiriliyor" dedi.

Kiev'e İHA Saldırısı Belirtileri

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, şehirlerine yönelik bir İHA saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı. Kliçko, Kiev'deki hava savunma sistemlerinin alarm durumuna geçtiğini bildirdi.

Zelenskiy: "Putin Müzakerelerden Kaçıyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için gerekli olan müzakerelerin engellendiği yönünde açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, Putin'in müzakerelerden kaçtığını ve güçlü liderlerden korktuğunu belirtti. Onun asıl amacının savaşın sürdürülmesi olduğunu savunan Zelenskiy, Rusya'nın 2014'te hibrit savaş başlattığını ve bunun 2022'de geniş kapsamlı bir saldırıya dönüştüğünü ifade etti.

Zelenskiy, Putin'in dünya liderlerinin baskısı karşısında dayanamayacağını vurgulayarak, "Barışa inanmayı ve onu güçle yakınlaştırmayı cesaretle sürdürmeliyiz" ifadelerine yer verdi.

Putin'in Müzakerelere İlişkin Açıklamaları

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus devlet kanalı Rossiya-24'e verdiği demeçte, Zelenskiy'nin müzakereleri yasakladığını ve müzakerelere başlarsa bunun meşru olmayacağını belirtti.

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