Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan Önemli Açıklama

Ukrayna'nın Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü, Rusya'nın Voronej bölgesindeki Ostrogorjsk yerleşiminde bulunan bir mühimmat deposunun hedef alındığını duyurdu. Bu açıklama, Ukrayna'nın askeri faaliyeti hakkında bilgi veren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Mühimmat Deposunun Özellikleri

Müdürlüğün ifadesine göre, vurulan mühimmat deposu, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin "Batı" birlik grubuna ait. Bu tesiste, çok sayıda askeri malzeme mevcut.”

Askeri Ekipman ve Miktarı

Açıklamada, saldırıya uğrayan tesiste toplamda 5 bin tondan fazla mühimmatın bulunduğu ve burada çeşitli topçu mermileri ile karadan havaya füzelerin depolandığı belirtildi.

Bu gelişme, bölgedeki askeri gerginliğin arttığı bir dönemde gerçekleşti ve Uluslararası camiada dikkat çekmeye devam ediyor.