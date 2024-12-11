Ukrayna, Rus Askeri Havaalanına ATACMS Füzeleriyle Saldırdı

Ukrayna'dan Rus Havaalanına Saldırı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, Rus topraklarında bulunan Rostov bölgesindeki askeri havaalanına Amerikan yapımı uzun menzilli Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) füzeleriyle saldırı düzenlediğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada, bu sabah Taganrog kentindeki havaalanına yönelik gerçekleştirilen saldırıda gerekli adımların atılacağı ifade edildi.

Saldırı Detayları

Açıklamada, saldırının 6 adet ATACMS füzesi kullanılarak yapıldığı belirtildi. Bu füzelerden 2'sinin Pantsir Hava Savunma Sistemi tarafından düşürüldüğü, geriye kalan füzelerin ise elektronik cihazlarla engellendiği ifade edildi.

Vurulan füze parçalarının düşmesi sonucu askeri personelin yaralandığı ve havaalanına ait 2 bina ile 3 askeri aracın hasar gördüğü aktarıldı. Ayrıca, otoparkta bulunan sivillere ait otomobillerin de zarar gördüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Batılı uzun menzilli silahla yapılan bu saldırı cevapsız kalmayacak. Bu konuda gerekli adımlar atılacak." ifadesine yer verildi.

Önceki Saldırılar

Rusya Savunma Bakanlığı, daha önce Ukrayna'nın Braynsk ve Kursk bölgelerinde ATACMS füzeleriyle saldırılar gerçekleştirdiğini bildirimişti. Vladimir Putin, 28 Kasım'da Amerikan ve İngiliz uzun menzilli silahlarının Rus topraklarına yönelik kullanımına cevaben, Ukrayna'nın askeri unsurlarına 90 füze ve 100 insansız hava aracı ile saldırı düzenlediklerini duyurmuştu.