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Ukrayna, Rus Denizaltısını Vurdu: Rostov Na Donu Hedef Alındı

Ukrayna, Rusya'ya ait Rostov Na Donu denizaltısını vurduğunu ilan etti. Saldırıya dair detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 18:34
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 18:34
Ukrayna, Rus Denizaltısını Vurdu: Rostov Na Donu Hedef Alındı

Ukrayna'dan Rusya'ya Büyük Darbe!

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın Karadeniz Donanmasına ait Rostov Na Donu isimli denizaltının vurulduğunu açıkladı. Bu önemli gelişme, Genelkurmay'ın sosyal medya platformunda yayımladığı bir bilgilendirme ile duyuruldu.

Saldırı Detayları

Açıklamada, Rusya'nın yasa dışı bir şekilde ilhak ettiği Kırım yarımadasındaki Rus Deniz Kuvvetleri ve hava savunma sistemlerine yönelik bir saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Ukrayna'nın füze ve deniz kuvvetleri birliklerinin işbirliği içinde yaptığı bu operasyon neticesinde, Rus ordusuna ait S-400 "Triumph" füze savunma sistemine ciddi zararlar verildi.

Rostov Na Donu'nun Akıbeti

Saldırının ardından, Sivastopol limanında konuşlanan Rostov Na Donu denizaltısının da vurulduğu ve denizaltının battığına dair iddialar ortaya atıldı. Ukrayna'nın 13 Eylül 2023'te düzenlediği füze saldırısında bu denizaltının hasar gördüğü, ancak onarıldıktan sonra tekrar faaliyete geçtiği bilgisi paylaşıldı.

Denizaltının Stratejik Önemi

Rostov Na Donu denizaltısı, "Kalibr" tipi füzeleri taşıma kapasitesine sahip. Bu denizaltının piyasa değerinin 300 milyon doları bulduğuna dair tahminler bulunmakta. Bu durum, Ukrayna'nın Rusya'nın askeri gücüne karşı gösterdiği kararlılığı daha da vurgulamaktadır.

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