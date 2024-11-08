Ukrayna, Rusya'dan 563 Askerinin Cenazelerini Getirdi

Ukrayna, 563 Askerinin Cenazelerini Ülkesine İade Etti

Rusya'da hayatını kaybeden 563 Ukraynalı askerin cenazeleri, Ukrayna'ya geri getirildi. Bu önemli bilgi, Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Karargahı tarafından duyuruldu.

Cenaze Dağılımı Hakkında Bilgi

Açıklamada, söz konusu askerlere ait cenazelerin şehir bazında dağılımı da belirtildi. Cenazelerin 320'si Donetsk bölgesinden, 89'u Bahmut'tan ve 154'ü ise Rusya topraklarındaki morglardan alındı. Bu durum, savaşın sonucunda yaşanan kayıpların boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.