Ukrayna: Rusya'dan fırlatılan 150 İHA'dan 120'si imha edildi

Ukrayna ordusu geniş çaplı hava savunmasıyla saldırıları püskürttüğünü açıkladı

Ukrayna, gece saatlerinde Rusya'nın farklı bölgelerinden ülkeye doğru fırlatılan 150 insansız hava aracı (İHA)'dan 120'sinin imha edildiğini bildirdi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Hava savunma sistemleri, ülkenin kuzey, güney, doğu ve orta bölgelerinde 120 İHA'yı düşürdü ya da etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İHA'lardan 30'unun Ukrayna genelinde 9 noktayı vurduğu; ordunun bu saldırıları engellemek için hava araçları, elektronik harp ve füze kullandığı belirtildi.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, gece boyunca Ukrayna'dan gönderilen 13 İHA'nın Rostov bölgesinde düşürüldüğü iddia edildi.