Ukrayna, Rusya'nın Albashneft Rafinerisine Füze Saldırısı Düzenledi

Ukrayna Ordusundan Saldırı

Ukrayna ordusunun, Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Albashneft petrol rafinerisine füze saldırısı düzenlediği bildirildi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklama, bu önemli askeri operasyon hakkında bilgi verdi.

Füze Sistemi Kullanımı

Açıklamada, söz konusu saldırının Buk füze sistemi ile gerçekleştirildiği kaydedildi. Ayrıca, saldırının ardından rafineride yangın çıktığı ve sonuçların henüz netleşmediği belirtildi.

Saldırının Sebepleri

Albashneft rafinerisinin, Rus ordusunu benzin ve dizel ile desteklediği iddiaları, bu saldırının arkasındaki nedenler arasında gösteriliyor. Ukrayna'nın bu hamlesi, savaşın seyrini etkileyebilecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Olayla ilgili daha fazla bilginin ve gelişmelerin yakın zamanda paylaşılması bekleniyor.