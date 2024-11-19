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Ukrayna, Rusya'nın Bryansk Bölgesindeki Cephaneliği Vurdu

Ukrayna, Bryansk bölgesindeki Rus cephaneliğini vurdu, ATACMS füzeleri kullanıldı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 14:43
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 14:43
Ukrayna, Rusya'nın Bryansk Bölgesindeki Cephaneliği Vurdu

Ukrayna Ordusu, Rus Hedefini Vurdu

Ukrayna ordusu, sınırdan yaklaşık 115 kilometre uzaklıkta bulunan Rusya'nın Bryansk bölgesine saldırı gerçekleştirdi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu gece Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin, Bryansk'taki Karaçev kasabası yakınlarında yer alan bir lojistik merkezinin 1046 nolu cephaneliğini vurduğu belirtildi.

Patlamalar ve Hedeflenme

Açıklamada, saat 02.30 itibarıyla hedefte 12 ikincil patlama kaydedildiği aktarıldı. Ukrayna, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını durdurmak amacıyla Rus ordusuna ait mühimmat depolarının imhasına devam edilecektir," ifadesini kullandı.

ATACMS Füzeleri İlk Defa Kullanıldı

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, saldırıda ABD üretimi uzun menzilli ATACMS füzeleri ilk kez Rusya topraklarında kullanıldı. Karaçev kasabası, Ukrayna sınırına yaklaşık 115 kilometre mesafededir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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