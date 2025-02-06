Ukrayna, Rusya'nın Hava Üssüne İHA Saldırısı Düzenledi

Ukrayna'dan Önemli Hava Operasyonu

Ukrayna ordusunun, Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Primorsko-Akhtarsk hava üssüne hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırının insansız hava araçları (İHA) ile gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, Rus ordusunun bu üssü hava operasyonları için kullandığı ve Ukrayna topraklarına “Şahed” tipi İHA’ların fırlatılması, İHA’ların depolanması ve hava araçlarının bakımının yapıldığının altı çizildi. Özellikle Zaporijya ve Herson bölgelerinde görev yapan Rus savaş uçaklarının bakımı için bu üssün kritik önem taşıdığı belirtildi.

İşbirliği ile Düzenlenen Saldırı

Ukrayna ordusunun, İnsansız Sistemler Kuvvetleri ve diğer savunma unsurları ile koordineli bir işbirliği içerisinde saldırıyı düzenlediği açıklandı.

Rusya'nın Karşı Saldırısı

Diğer yandan, Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından yapılan bir açıklamada, Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna'nın farklı bölgelerine hava saldırıları gerçekleştirdiği bilgisine yer verildi. Bu saldırılarda 2 “İskander-M” tipi balistik füze ve 77 İHA'nın kullanıldığı, bunlardan 56'sının havada imha edildiği belirtildi.